500 مليون جنيه مبيعات شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى من «بوصلة 3»

سجلت مبيعات شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى من مشروع «بوصلة 3» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 500 مليون جنيه، بحسب تصريحات باسل شعيرة، مدير عام الشركة.

وقال باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى فى تصريحات خاصة لـ “المال”، إن شركته انتهت من بيع وحدات المشروع بالكامل والبالغة 80 وحدة.

ويقع مشروع «بوصلة 3» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 80 ألف متر مربع، بمساحات تبدأ من 300 متر، بإجمالى 80 وحدة تقريبًا.

وأضاف “شعيرة”، أن مشروع «بوصلة 3» تحت الإنشاء حاليًا ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه خلال عام.

باسل شعيرة: رفعنا أسعار الوحدات منذ بداية العام بنحو 15% لمواجهة الزيادة في الخامات

وأشار مدير عام الشركة، إلى أن “بولاريس” رفعت أسعار الوحدات منذ بداية العام بنحو 15%، ومن المقرر أن ترفع الأسعار بنسب متدرجة لمواجهة الزيادة في أسعار الخامات.

وأوضح أن الوحدة التى تسجل مساحتها 300 متر زادت من 4.200 مليون إلى 4.800 مليون جنيه.

وتمتلك المجموعة حاليًا مشاريع: مجمع السادات بواقع مليون و400 ألف متر مربع، و”بوصلة 1″ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر مربع، و”بوصلة 2″ على مساحة 40 ألف متر، “بوصلة 3″ على مساحة 80 ألف متر مربع، و”بوصلة 4” بواقع 110 وحدات صناعية.

وعادت هيئة التنمية الصناعية إلى العمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل 2017 الذى يعتمد على تولى مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، مهمة ترفيق الأراضى الصناعية.

وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وطبقَا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.