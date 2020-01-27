500 مليون جنيه لتطوير خطوط «سيد للأدوية» للوصول لمعايرGMP

قال عمرو جاد، رئيس شركة «سيد للأدوية»، إنها فى حاجة لنحو 500 مليون جنيه للتوافق مع المعايير والمواصفات اللازمة لتصدير الدواء المعروفة “GMP” من خلال إنشاء بنية تحتية تبدأ من خطوط إنتاج إلى محطة للمياه والمخازن المتطورة.

يشار إلى أن وزير قطاع الأعمال قد كلف إدارة الشركة القابضة بالعمل على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP فى الشركات الإنتاجية التابعة، لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات وزيادة الصادرات.

وأضاف “جاد” فى لقاء سابق مع “المال” أن الشركة تعمل على ضخ تمويلات لتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة المعايير ومتطلبات التصنيع الجديد «GMP» بقيمة استثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، خلال 2020، بتمويلات ذاتية، وتشمل تحديث خطوط إنتاج الهرمونات وأقراص منع الحمل والأمبول الزيتى.

وأكد أن اللجان التفتيشية تفحص المخازن وخطوط الإنتاج للتأكد من مدى تطبيق تلك المعايير للحصول على رخصة التصدير، لافتا إلى أن السوق الأفريقية والعربية هما أقرب الأسواق التى نعمل على فتحها خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن يتم توقيع عدد من عقود التصدير للمستحضرات الدوائية خلال 2020 بعد إنهاء إجراءات التطوير التى نعمل عليها تحت قيادة الشركة القابضة، متوقعا استئناف تصدير الدواء إلى السعودية قبل نهاية العام المالى 2020، وذلك بعد إنهاء المراجعات الدورية التى تقوم بها اللجنة الفنية السعودية.

وكان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قد قال فى وقت سابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم شخصيا بخطط تطوير صناعة الدواء بمصر، والعمل على نمو تصدير الدواء لإفريقيا والوطن العربى.

ولفت إلى أن الرئيس أكد تلبية احتياجات الشركات المنتجة للدواء لتنفيذ خططها التنموية، مضيفا أن هناك مقترحات لإنشاء مناطق حرة خاصة بالدواء.