500 مليون جنيه رأسمال سوبر باي لتكنولوجيا المدفوعات..واتصالات مصر تستحوذ علي الحصة الحاكمة 



قال طارق ناجي الرئيس التنفيذي لشركة سوبر باي إن رأسمال الشركة الجديدة يصل إلي 500 مليون جنيه ، وتستحوذ شركة اتصالات مصر من e& علي حصة الأغلبية مقابل أقلية لبنك مصر.

وتابع ناجي أن الشركة تراهن علي تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بطرق مبتكرة بعيدا عن نقاط البيع التقليدية ، ولكن سوبر باي تستهدف التركيز علي soft pos بعد موافقة البنك المركزي المصري .



وتابع أن الشركة ستتيح خدمات التسليف لشبكة التجار بناء علي حجم المتحصلات الإلكترونية ، إلي جانب توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز حجم أعمالهم ، لافتا إلي أن شركته تستهدف الاستحواذ علي 10% من سوق المدفوعات الإلكترونية كمرحلة أولي.



قال حازم متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصالات مصر من e&، إن إطلاق شركة سوبر باي لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع بنك مصر، تم التخطيط لها منذ سنتين.



وأضاف متولي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم لإطلاق الشركة الجديدة أن اتصالات تطمح لأن تقدم لعملائها منصة تكنولوجية كاملة بجميع الخدمات التي ترضي المستخدمين وتلبي احتياجاتهم، وهو ما تقدمه من خلال إما شراكات أو إطلاق شركة جديدة مثل سوبر باي.



ورأي أن مصر مازالت سوق واعدة في مجال المدفوعات الإلكترونية وتحمل فرص نمو كبيرة .