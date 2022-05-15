500 مليون جنيه تكلفة إنشاء 88 مدرسة جديدة فى أسيوط

كشف مصدر مسئول فى محافظة أسيوط عن تنفيذ مخطط لإنشاء 88 مدرسة جديدة بإجمالى 1227 فصلا دراسيا قبل نهاية العام الجارى، بتكلفة 500 مليون جنيه، ضمن خطتها السنوية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن المشروع يأتى بهدف إلغاء نظام الفترات الدراسية والقضاء على أزمة تكدس الطلاب داخل الفصول، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بالقري، مشيرا إلى أنه تم طرح عدة مناقصات لتنفيذ المدارس من خلال “الأبنية التعليمية” وجار الاستلام المبدئى لعدد منها.

وأكد أنه عند اختيار أماكن تلك المدارس تمت مراعاة القرى والمراكز الأكثر احتياجا لتحقيق جودة تعليمية لأبناء المحافظة فى مختلف المناطق، موضحا أنه تم الانتهاء من حصر جميع الأراضى غير المستغلة فى نطاق المحافظة لتعظيم الاستفادة منها لتنفيذ مشروعات لدعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة.

كان محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، قد وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 8308 أمتار بناحية الزاوية التابعة لمركز أسيوط لإقامة مجمع مدارس عليها قبل نهاية العام.

وطرحت “الأبنية التعليمية” مؤخرا مناقصة لإنشاء 40 مدرسة وجارٍ إنهاء إجراءاتها وتجهيز 19 مدرسة للطرح، إضافة إلى أنه جارٍ إنهاء إجراءات إصدار قرارات التخصيص لنحو 28 أخرى بإجمالى 450 فصلا، فضلا عن استكمال خطة الهيئة فى التوسع فى إنشاء وتجهيز مدارس جديدة.

وأشاد المصدر بدور “الأبنية التعليمية” فى سرعة تنفيذ وتسليم المدارس فى القرى الأكثر احتياجا، إذ تم فى عام 2021 الاستلام الابتدائى لنحو 72 مدرسة، بواقع 1086 فصلاً دراسياً، بتكلفة 343 مليونا و700 ألف جنيه.

يذكر أن “حياة كريمة” تستهدف 7 مراكز فى أسيوط خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

كما يتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية فى 4 مراكز هى “ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح” ويقوم جهاز تعمير الوادى الجديد، تنفيذ المشروعات بمركزى “منفلوط وديروط” وجهاز تعمير جنوب الصعيد بتنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية فى تلك القرى والنجوع.