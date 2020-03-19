طاقة

500 مليون جنيه استثمارات محطات شمسية غير مرتبطة بالشبكة

قدرتها 35 ميجاوات بالخلايا الفوتوفلطية
عمر سالم 7:13 ص, الخميس, 19 مارس 20 7:13 ص, الخميس, 19 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت مصادر مسؤولة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالى قدرات مشروعات المحطات الشمسية غير المرتبطة بالشبكة القومية بلغت 35 ميجاوات بختام العام الماضى.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المـال» أن إجمالى استثمارات تلك المشروعات تخطت 500 مليون جنيه، وقام بتنفيذها القطاعان العام والخاص وبعض الجهات الحكومية، خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية 2019 الماضى.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المشروعات غير مرتبطة بالشبكة، تم تنفيذها لصالح بعض العملاء والمستثمرين وتقوم بإنارة الأماكن دون اللجوء إلى الشبكة القومية، مضيفاً أنه تم تدشينهما بنظام الخلايا الفوتو فلطية التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى أخرى كهربائية باستخدام الالواح الشمسية.

وقالت إن أغلبها تم تدشينها بنظام EPC الذى يتم من خلاله قيام المستثمر بتمويل المشروع ووضع التصميم وتنفيذ المحطة لصالح العميل ، على ان يقوم العميل فى فترة لاحقة بسداد تكلفة المشروع للجهة الممولة مقابل تملكه للمشروع.

وأوضحت المصادر أنه من بين المشروعات محطات تم تنفيذها لصالح شركة بيبسيكو، والشركة العربية للأسمنت، ووزارة الكهرباء ،وبعضها قام بتنفيذها شركات مثل شنايدر اليكتريك لصالح التجمعات غير المرتبطة بالشبكة القومية فى المناطق النائية مثل الجبال وغيرها.

وأكدت ان الهيئة تقوم بتقديم الدعم الفنى لتلك المشروعات لتساهم فى رفع العبء الخاص بتوفير الطاقة للأماكن غير المرتبطة، والتى يصعب تنفيذ أبراج كهربائية بها لربطها بالشبكة.

وتخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022، تصل فيها نسبة طاقة الرياح لنحو %12 ، بالإضافة إلى %6 نسبة الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية بنحو %2 من مزيج الطاقة.

يذكر أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة بنهاية عام 2019 ارتفع إلى نحو 6000 ميجاوات بما يعادل %11 من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية الذى بلغ نحو 55 ألف ميجاوات.

كما ارتفعت الانتاجية من مصادر الطاقة المتجددة بنحو 2000 ميجاوات خلال 2019 عن العام السابق، لتستحوذ الطاقة المائية على نصيب الأسد وتسجل نحو 2835 ميجاوات، تليها الطاقة الشمسية التى بلغت نحو 1740 ميجاوات، فيما سجلت طاقة الرياح نحو 1375 ميجاوات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

«الطاقة المتجددة»: 4.3 مليون طن وفرًا فى الوقود العام الماضى

عمر سالم 10:22 ص, الخميس, 12 مارس 20

«كورونا» يهدد مشروعات الطاقة الشمسية فى مصر

عمر سالم 10:40 ص, الخميس, 27 فبراير 20

«كايرو سولار» تربط 3000 كيلووات قدرات شمسية بالشبكة القومية

عمر سالم 10:47 ص, الخميس, 30 يناير 20

«كايرو سولار» تحقق 150% ارتفاعا بحجم أعمالها خلال 2019

عمر سالم 9:45 م, الأحد, 8 ديسمبر 19