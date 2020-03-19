500 مليون جنيه استثمارات محطات شمسية غير مرتبطة بالشبكة

قالت مصادر مسؤولة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالى قدرات مشروعات المحطات الشمسية غير المرتبطة بالشبكة القومية بلغت 35 ميجاوات بختام العام الماضى.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المـال» أن إجمالى استثمارات تلك المشروعات تخطت 500 مليون جنيه، وقام بتنفيذها القطاعان العام والخاص وبعض الجهات الحكومية، خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية 2019 الماضى.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المشروعات غير مرتبطة بالشبكة، تم تنفيذها لصالح بعض العملاء والمستثمرين وتقوم بإنارة الأماكن دون اللجوء إلى الشبكة القومية، مضيفاً أنه تم تدشينهما بنظام الخلايا الفوتو فلطية التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى أخرى كهربائية باستخدام الالواح الشمسية.

وقالت إن أغلبها تم تدشينها بنظام EPC الذى يتم من خلاله قيام المستثمر بتمويل المشروع ووضع التصميم وتنفيذ المحطة لصالح العميل ، على ان يقوم العميل فى فترة لاحقة بسداد تكلفة المشروع للجهة الممولة مقابل تملكه للمشروع.

وأوضحت المصادر أنه من بين المشروعات محطات تم تنفيذها لصالح شركة بيبسيكو، والشركة العربية للأسمنت، ووزارة الكهرباء ،وبعضها قام بتنفيذها شركات مثل شنايدر اليكتريك لصالح التجمعات غير المرتبطة بالشبكة القومية فى المناطق النائية مثل الجبال وغيرها.

وأكدت ان الهيئة تقوم بتقديم الدعم الفنى لتلك المشروعات لتساهم فى رفع العبء الخاص بتوفير الطاقة للأماكن غير المرتبطة، والتى يصعب تنفيذ أبراج كهربائية بها لربطها بالشبكة.

وتخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022، تصل فيها نسبة طاقة الرياح لنحو %12 ، بالإضافة إلى %6 نسبة الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية بنحو %2 من مزيج الطاقة.

يذكر أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة بنهاية عام 2019 ارتفع إلى نحو 6000 ميجاوات بما يعادل %11 من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية الذى بلغ نحو 55 ألف ميجاوات.

كما ارتفعت الانتاجية من مصادر الطاقة المتجددة بنحو 2000 ميجاوات خلال 2019 عن العام السابق، لتستحوذ الطاقة المائية على نصيب الأسد وتسجل نحو 2835 ميجاوات، تليها الطاقة الشمسية التى بلغت نحو 1740 ميجاوات، فيما سجلت طاقة الرياح نحو 1375 ميجاوات.