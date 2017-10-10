500 مليون جنيه ارتفاعًا بمديونية عمر أفندي.. وخطة لجدولتها

بدور إبراهيم:كشف المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن ارتفاع مديونية شركة «عمر أفندى»- التابعة لها - المستحقة للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية، بنحو 500 مليون جنيه، لتصل إلى 1.5 مليار، تشمل قرضًا من إحدى مؤسسات التمويل بـ35 مليون دولار.وأوضح حجاز

بدور إبراهيم:

كشف المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن ارتفاع مديونية شركة «عمر أفندى»- التابعة لها – المستحقة للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية، بنحو 500 مليون جنيه، لتصل إلى 1.5 مليار، تشمل قرضًا من إحدى مؤسسات التمويل بـ35 مليون دولار.

وأوضح حجازى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى لزيادة أعباء الدين، لافتا إلى أن الشركة استعانت بخبراء لجدولة الالتزامات المالية المتراكمة للضرائب والموردين والعاملين، وإبرام تسويات مع البنوك الدائنة، كما تم الاتفاق على جدولة ديون التأمينات التي تقدر بـ74 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على إدخال أنشطة تدر ربحية، عبر تطوير العديد من الأفرع التى تقع بمناطق مميزة، من خلال إقامة عمارات تشغل «عمر أفندي» أول طابقين منها، واستغلال الباقي منها بنشاط التطوير العقارى، وأيضًا تطوير أو بيع أراضٍ ومخازن تابعة، لافتًا إلى أنه جارٍ استخراج التراخيص الخاصة بتطوير قطعة أرض خلف فرع أحمد عرابى بمدينة نصر، تبلغ مساحتها 16 ألف متر.

من ناحية أخرى، قال حجازي إنه من المنتظر إجراء وزارة المالية عملية المقاصة، لرد المبلغ المدفوع فى صفقة بيع الشركة إلى «أنوال» السعودية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت فى 2005 بيع «عمر أفندى» لشركة «أنوال» السعودية، ويمثلها رجل الأعمال جميل القنبيط، قبل إصدار حكم من القضاء الإدارى في يناير 2011 ببطلان التعاقد، واستمرت الدعاوى القضائية إلى تأكيد البطلان في 2013.

وأضاف أن هناك 75 فرعًا لـ«عمر أفندى» على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن «القابضة» تتبنى إستراتيجية لإحياء تلك السلسلة العريقة، والتى تأسست عام 1856، لافتا إلى أنها ستعود بقوة خاصة فى الأقاليم التى تحتاج إلى سلاسل تجارية.

وأشار إلى إبرام اتفاقية مع بنكى «مصر» و«ناصر» لتوفير أنظمة تقسيط وسداد للمواطنين، لشراء احتياجتهم من السلاسل، مؤكدا أنه سيتم إجراء دورات تدريبية للموظفين، وطلب عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة.