500 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة 18%

كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويا بلغت 500 مليار جنيه حتى الآن.
وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر – فور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة – شهادات بعائد ثابت 18% سنويا يصرف عائدها شهريا.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75 %.