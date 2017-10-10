500 فنان وفرحة المنتخب في عيد ميلاد الأوبرا الـ 29

ولاء البرياحتفلت دار الأوبرا مساء الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 29، بمشاركة 500 فنان، وأجواء احتفائية بفوز المنتخب المصري وصعوده لمونديال روسيا 2018.ووفق بيان، بدأت مظاهر الاحتفال في البهو الرئيسي للأوبرا بتجمع كورال أطفال مركز تنمية المواهب مقدما عددا من الأغنيات من التراث، وباللغتين الفرنسية والإ

ولاء البري

احتفلت دار الأوبرا مساء الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 29، بمشاركة 500 فنان، وأجواء احتفائية بفوز المنتخب المصري وصعوده لمونديال روسيا 2018.

ووفق بيان، بدأت مظاهر الاحتفال في البهو الرئيسي للأوبرا بتجمع كورال أطفال مركز تنمية المواهب مقدما عددا من الأغنيات من التراث، وباللغتين الفرنسية والإيطالية. ) في استقبال الجماهير.

من هذه الأغاني التي تم أدائها بمصاحبة عازفة البيانو دينا الليثي وتدريب الدكتورة نادية عبد العزيز وداليا حسين وإشراف فنى عبد الوهاب السيد “عيد الميلاد، يا عزيز عيني، طلعت يا محلا نورها، يا مصر يحميكي لأهلك”.

وبدأ الاحتفال في قاعة المسرح الكبير للأوبرا بالسلام الوطني، وظهرت بشاشة كبيرة بالقاعة تهنئة بصورة للمنتخب الوطني كتب عليها مبروك لمصر.

وانطلق الاحتفال بإشراف الدكتورة إنياس عبد الدايم، بمشاركة أكثر من 500 فنان يمثلون مختلف الفرق الفنية قادهم المايسترو ناير ناجي.

وخلال الاحتفال تألق مطربو الموسيقي العربية (أحمد عفت ،غادة أدم ، نهاد فتحي ، نهي حافظ ، أحمد محسن ، آيات فاروق ) رائعة موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب صوت الجماهير وتوزيع جديد للموسيقار جمال سلامة.

وأبهرت فرقة باليه أوبرا القاهرة الجمهور بتناغهم الحركي والتعبيري برقصة السيرتاكي من باليه زوربا في حالة من التفاعل المتبادل بين عارضي الباليه وجمهور الحفل الذى شاركهم بالتصفيق على إيقاعات الرقصات.

وخطف نجوم الغناء الأوبرالي ( إيمان مصطفي – انجي محسن – عمرو مدحت – مصطفي محمد – هشام الجندي ) الأنظار بأصواتهم وأدائهم التعبيري

وحرص على حضور الاحتفال عدد من سفراء وقناصل ودبلوماسين وجاليات الدول العربية والأجنبية، ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة ورجال الدين والفكر والأدب والفن .