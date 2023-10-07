500 زائر توافدوا على جناح الاتحاد المصري للتأمين بمعرض «بيزنس يا شباب»

قال الاتحاد المصري للتأمين إن جناح الاتحاد بمعرض “بيزنس يا شباب” تحت شعار «شباب مصر مستقبلها» شهد إقبالًا كبيرًا طول أيام المعرض، وتردد عليه أكثر من 500 زائر طوال أيام المعرض، من مختلف الفئات العمرية، من جميع المحافظات، ممثلين لعدد من الجامعات والحرف والمنتديات والجمعيات بأطيافها المختلفة.

وكان الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية قد شاركا بمعرض “بيزنس يا شباب” تحت شعار «شباب مصر مستقبلها» للمنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن جناح الخدمات المالية غير المصرفية، الذى انعقد خلال من الثامن والعشرين من سبتمبر حتى الرابع من أكتوبر 2023 بإستاد القاهرة الدولي تحت رعاية مجلس الوزراء.

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، إن المشاركة أتت لنشر الوعي التأميني لدى شرائح المجتمع المختلفة، حيث يعد الوعي أمرًا بالغ الأهمية، لمساعدة الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات رشيدة بشأن احتياجاتهم التأمينية واتخاذ خطوات لحماية أنفسهم وأصولهم في حالة وقوع أحداث أو كوارث غير متوقعة وزيادة صمودهم المالي.

وبيّن أن مشاركة الاتحاد في ذلك المعرض الخاص بالمنتجات الحرفية واليدوية، يأتي ضمن خطط دعم المشـروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير التغطيات للفئات محدودي الدخل في إطار تطبيق مفهوم الشمول التأميني ودعم الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن المعرض شهد مشـاركة ١٥٠ عـارض وعـارضة بعدد ١٥٠ جناح يمثلون مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بأعمالهم المتميزة من المنتجات الحرفية واليدوية، ومنها منتجات مصنوعة من “الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبـوكس (الريـزن)، الزجاج، الشمـوع، البامبو، الصدف”، فضلًا على 15 شركة لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن المعرض إنما هو انعكاس لتوجهات الدولة نحو إحياء الحرف التراثية واليدوية، والعمل على فتح منافذ لتسويقها، في إطار دعم الدولة للشباب، دعم وتشجيع المنتج المحلي، ما يمثل ركيزة هامة في إستراتيجية الشمول المالي.

ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد افتتح المعرض، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور حسن محمد شحاتة، وزير العمل.