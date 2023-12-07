500 جنيه للطن.. «المصريين» ترفع أسعار الحديد بداية من اليوم

زيادة جديدة في أسعار الحديد في مصر بواقع 500 جنيه للطن أعلنها مصنع حديد المصريين بداية من الخميس 7-12-2023 في أول زيادة للشركة خلال شهر ديسمبر الجاري.

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء ، إن مصنع حديد المصريين أخطر وكلائه بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر ديسمبر ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 38500 جنيه تسليم أرض مصنع ، بدلا من 38000 جنيها خلال نوفمبر الماضي.

وأضاف فرحات لـ”المال” أن مصنع حديد المصريين أعلن زيادة متتالية في أسعارها للشهر الثاني على التوالي بأكثر من 3000 جنيه للطن.

وأكد عضو غرفة مواد البناء أنه من المرتقب وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد المصريين للمستهلك لقرابة 40 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

يذكر أن أسعار الحديد في مصر تختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

من جانبه كشف مصدر مسئول في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، أن مبيعات الحديد تشهد استقرار وهدوء منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.