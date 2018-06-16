500 جنيه زيادة مرتقبة فى طن الحديد

عمر سالم كشف مصدر مسئول فى غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن زيادة المواد البترولية ستتسبب فى زيادة اسعار الحديد بما لا يقل عن 500 جنيه للطن مع نهاية الشهر الحاى. وأوضح المصدر للمال أن الزيادات ستنجم عن أسعار نولون النقل وزيادة الكهرباء وارتفاع مدخلات الانتاج، لافتا الى أن الحكومة لم

عمر سالم

كشف مصدر مسئول فى غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن زيادة المواد البترولية ستتسبب فى زيادة اسعار الحديد بما لا يقل عن 500 جنيه للطن مع نهاية الشهر الحاى.

وأوضح المصدر للمال أن الزيادات ستنجم عن أسعار نولون النقل وزيادة الكهرباء وارتفاع مدخلات الانتاج، لافتا الى أن الحكومة لم ترفع الغاز على المصانع.

واشار الى أن المصانع ستعمل خلال الفترة المقبلة من خلال المخزون المتراكم بمخازنها وذلك لمحاولة تحجيم اثر الزيادات فى اضيق نطاق للحفاظ على السوق من الكساد الحالى.

ويصل متوسط سعر طن الأسمنت حاليا لنحو ١٢٥٠٠ جنيه للتجار و ١٢٨٥٠ جنيها للمستهلك.

وأعلنت وزارة البترول صباح اليوم عن زيادة بنزين ٩٢ الى ٦،٧٥ جنيه، وبنزين ٩٥ إلى ٧،٧٥ وبنزين 80 الى ٥،٥ جنيه، كما رفعت السولار إلى ٥،٥ جنيه للتر والكيروسين. ٥،٥ جنيه.