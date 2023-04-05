500 جنيه ارتفاعا في أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2023

قفزت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2023 بقيمة 500 جنيها وسجل طن الذرة المستوردة 19500 جنيها بينما تراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 24700 جنيها و 26500جنيها و علف البياض 24000جنيها بارتفاع 400 جنيها .

وأكد عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة – وهي المادة الخام للعلف – 19500جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

ألمح التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني سجل 18500 جنيها،والروماني 18100 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20100 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا«بروتين 44 %» 35000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 36000جنيها للمحلي بارتفاع 500 جنيها والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيها والردة 10700جنيه للطن .

وأشار التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيها و 46 ألف و800 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10500 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 36500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيها وكسر الصويا 10500 جنيها للطن بروتين 20% .

وأشار التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

ونوه التجار إلي أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن .

أسعار الأعلاف اليوم

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 400 جنيها.

وأشار السيد إلي تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 27000 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع الأعلاف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 16000 جنيها و بذور الصويا المحلية36500جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.