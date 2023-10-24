«500 جلوبال» تُعلن عن الدفعة الأولى من الشركات المصرية المشاركة في برنامج «سكيل أب»

أعلنت كل من شركة “500 جلوبال”، إحدى أنشط شركات رأس المال الاستثماري في العالم، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، عن الدفعة الأولى من برنامج “500 جلوبال” لنمو الشركات في مصر، المسمى “سكيل أب” Scale Up.

ويمتد برنامج “سكيل أب” في مصر على مدى سبعة أسابيع، ويختص بدعم الشركات الناشئة في مرحلة التمويل والتمويل التمهيدي من الفئة (أ)، وصُمم لتمكين مؤسسي هذه الشركات عن طريق الإرشاد الشخصي وتعريفهم بأساليب النمو، وذلك في سبيل تمهيد طريق النجاح المستقبلي أمامهم.

ومن المقرّر في 16 نوفمبر، أن يقام معرض “سكيل أب شوكايس” Scale Up Showcase للاحتفاء بالتقدم الذي يحرزه المؤسسون وشركاتهم، بما فيها شركات التقنيات المالية والتقنيات التسويقية وشركات العقارات والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد وغيرها.

ويشهد الحدث تقديم عروض توضيحية وتنظيم جلسات نقاشية لجمهور يضم أصحاب المصلحة والشركاء.

وبهذه المناسبة، قالت أمل عنان، الشريكة في “500 جلوبال” إن مؤسسي الشركات المصرية استطاعوا، بالرغم من التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والمحلية، إثبات أن مصر لا تزال “سوقًا مزدهرة للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”، وهو ما اتضح في التنافس الشديد الذي شهده برنامج سكيل أب.

وأكّدت أن البرنامج ضمّ أصحاب كفاءات استطاعوا مواصلة العمل في بناء “شركات مرنة تتمتع بقدرات كبيرة”، مشيرة إلى أن الهدف من البرنامج يتمثل في إتاحة بيئة داعمة للقادة الذين يقع الاختيار عليهم لتحقيق النمو المستدام وتوسعة نطاق حضورهم.

وأعربت عنان عن امتنانها للشراكة المستمرة مع “إيتيدا” في تطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر، وأضافت: “يجلب البرنامج إلى القاهرة موجهين خبراء ومستثمرين متمرسين لتزويد مؤسسي الشركات بالمعرفة والخبرة اللازمتين لنجاح أعمالهم.

كما يسعى البرنامج لتنمية أصحاب المواهب في المنطقة وأعدادهم للعمل لدى الشركات الناشئة المحلية من أجل دعم توسعها ونموها في مناطق عملها، وصولًا إلى إطلاق نماذج أعمالها وتقنياتها الفريدة إلى المستهلكين والشركات على مستوى العالم”.

وكان البرنامج قد ابتدأ في الأول من أكتوبر الجاري في مركز “كريتيفا” الجيزة، أحد مراكز إبداع مصر الرقمية، المعروف أيضًا باسم “المصنع”، وتديره “إيتيدا”.

وانطلقت الدفعة في رحلة إلى الفيوم للاعتكاف في خلوة لمدة 3 أيام، من أجل التعمق في مجالات رفاهة المؤسسين وسلامة القيادة عبر الانخراط في أنشطة خاصة بالتمكين، وقضاء الوقت في بناء مجتمع المشاركين في هذه الدفعة، ما أسس لمزيد من الحرص على المشاركة في الورش القادمة التي ينظمها ويقدمها مرشدو “500 جلوبال” العالميون. وشملت موضوعات الورش تجارب النمو والمبيعات والتسويق والتميز التشغيلي والتوظيف وغيرها.

وبدأت شراكة “500 جلوبال” مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و”إيتيدا” في عام 2022، بهدف تحفيز دورة الابتكار والارتقاء بمنظومة الشركات الناشئة في البلاد.

وقال الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إن دعم الهيئة يمتد على طول دورة حياة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن أهمية برامج، مثل “سكيل أب”، في تسريع نمو منظومة الشركات الناشئة المصرية وتعزيز ريادة الأعمال القائمة على الابتكار.

وأضاف: “من خلال الجمع بين أبرز اللاعبين العالميين، كالخبراء والشركات البارزة وأصحاب المصلحة والموجهين، ورواد الأعمال والمؤسسين المحتملين، فإننا ننشئ مجتمعًا ناشئًا حيويًا يساعد على إثراء منظومتنا وتنميتها والارتقاء بها إلى المستوى التالي”.

ومن المقرّر أن يُتوَّج البرنامج بإقامة معرض “سكيل أب شوكايس” Scale Up Showcase في 16 نوفمبر، بمركز “كريتيفا” الجيزة، في القاهرة.

ويتيح هذا الحدث الحصري المجال أمام مجموعة الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة البرنامج لعرض مشاريعها المبتكرة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمؤسسين للتواصل مع شبكة “500 جلوبال” من القادة والشركاء وأبرز اللاعبين في المنظومة من مختلف القطاعات.

ويشهد معرض “سكيل أب شوكايس” تقديم الشركات الناشئة عروضًا توضيحية وعروض تعريف بالمنتجات، إضافة إلى الاستماع إلى كلمات رئيسة يلقيها متحدثون عالميون بارزون، بينهم شون إليس مؤلف كتاب “هاكينج جروث” Hacking GrowthK كما تقام حلقات نقاش تركز على المشهدين الإقليمي والعالمي. هذا، وتقيم كورتني باول رئيس العمليات وشريك الإدارة في “500 جلوبال”، مأدبة غداء مبكر يُدعى إليها عدد من المشاركين في المعرض.

ويستمر البرنامج بتقديم الدعم لمدة 3 أشهر بعد المعرض، متيحًا للمستفيدين حضور لقاءات فردية مع الموجهين والمستشارين، فيما يتيح أيضًا الاستفادة من المساحات المكتبية في مركز “كريتيفا” الجيزة، مجانًا لمدة عام كامل، ومن رسم خرائط النمو للشركات، وغيرها من الامتيازات.

الشركات الناشئة المشاركة في الدفعة الأولى من البرنامج:

• “بيرد نست” شركة تطوّر وتشغل وتؤجر عقارات مدعومة بالتكنولوجيا.

• “بلنك”، منصة تمويل استهلاكي رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقود الشمول المالي في مصر.

• “كونفيرتد إن”، نظام تشغيل تسويقي للتجارة الإلكترونية، يستخدم البيانات ومعلومات المتسوقين لإنشاء تسويق متعدد القنوات ذي طابع شخصي.

• “دريس كود”، إحدى شركات DTC للأزياء السريعة التي تمكن الشباب من شراء الملابس عالية الجودة بأسعار معقولة.

• “فريندي كار”، المشغل الأول والرائد لنموذج الاشتراك بالسيارات بين الأفراد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• ILLA، مجموعة قابضة مختصة بالخدمات اللوجستية تقدم حلول توصيل شاملة لشركات المنتجات الاستهلاكية.

• “خزنلي”، منصة تكنولوجية متعددة القنوات للخدمات اللوجستية.

• MQR تقدّم مساحات تجميع عالية الجودة يمكن الوصول إليها على نطاق واسع مع خدمات الضيافة ومرافقها.

• “ناولون” منصة شحن عبر الإنترنت تسمح لشركات الراغبة بشحن منتجاتها بين البلدان بفحص السوق بحثًا عن أفضل خيارات الشحن، وتلقي عروض أسعار فورية، إضافة إلى تتبع الشحنات.

• “ناو باي” شركة ناشئة في مجال التقنيات المالية تنشئ منصة لتحقيق الرفاه المالي للموظفين.

• “07 ثيرابي” تُحدث ثورة في مجال الصحة النفسية من خلال أكبر منصة رقمية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• “أوركاس”، منصة تقدم تجارب تعليمية حية مخصصة لطلبة المراحل التعليمية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.

• “رولوجي”، منصة لخبراء الأشعة التشخيصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

• “سبليد”، تبني منصة رقمية لسلاسل التوريد الخاصة بالمطاعم.

• “سيلندر”، سوق رائدة للسيارات المستعملة في مصر، تخدم المستهلكين والتجار شراءً وبيعًا وتمويلًا