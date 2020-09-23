«500 إلى 2000 جنيها شاملة رسوم المساحة».. مسؤول : تعديلات التسجيل بالشهر العقاري حماية للمواطنين

أشار إلى أن أي رسوم مستحقة يتم تحويلها إلي المالية ولا تدخل في حساب مصلحة الشهر العقاري. ﻿

أكد المستشار أشرف رزق مستشار وزير العدل لشئون الشهر العقاري و التوثيق أنه ليس هناك إجبار على تسجيل العقارات و الوحدات السكنية في الشهر العقاري، موضحا أن الدولة تعمل على حماية ممتلكات المواطنين.

وقال رزق خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئووليتي على قناة صدى البلد، إنه في حالة بيع عقار أو وحدة سكنية يجب تسجيلها في الشهر العقاري موضحا أن الرسوم يتم تسجيلها حسب مساحة الوحدة السكنية.

وأضاف رزق أن الوحدة السكنية بمساحة 100 متر تستحق 500 جنيه رسوم تسجيل منها 125 جنيه رسم مساحة ، ومساحة 200 متر تستحق 1000 جنيه و مساحة 300 تستحق 2000 جنيه شاملة رسم المساحة.

و أشار رزق إلى أن أي رسوم مستحقة يتم تحويلها إلي المالية ولا تدخل في حساب مصلحة الشهر العقاري.

