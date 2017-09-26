500 ألف زائر لصفحة الهجرة غير الشرعية

ولاء البرىأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، حملة قومية كبرى ‏للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، تحت شعار "قبل ماتهاجر .. فكر ‏وشاور"، وشملت الحملة شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استهدفت الوصول ‏لأعلى عدد من الشباب الذي يخطط للهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار ‏استرات

ولاء البرى

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، حملة قومية كبرى ‏للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، تحت شعار “قبل ماتهاجر .. فكر ‏وشاور”، وشملت الحملة شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استهدفت الوصول ‏لأعلى عدد من الشباب الذي يخطط للهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار ‏استراتيجيتها التي تتبناها لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تلك الهجرة.‏

وأشارت نتائج الحملة إلى ارتفاع نسبة التفاعل على الصفحة التى أطلقتها الوزارة ‏على شبكات التواصل الاجتماعي للحملة، حيث بلغ عدد زائريها

‏٥٤٧.٤٣ ألف شخص، وتفاعل مع محتوي الصفحة ٣٨.٨٥٤ ألف شخص، وبلغت ‏نسبة الإعجاب بالصفحة ٣٥.٨٥٨ ألف شخص.‏

‏ صرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، ‏بأن الوزارة تضع قضية التوعية بسبل الهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير ‏الشرعية على رأس اولوياتها، الأمر الذى استدعى وضع خطة استراتيجية طويلة ‏المدى للتصدى لهذه الظاهرة ومحاصرة تداعياتها، وذلك من خلال هذه الحملة ‏التوعية الكبرى التى تطلقها بين جميع فئات المجتمع خاصة الشباب لتحذيرهم من ‏مخاطر الهجرة غير الشرعية.‏

أكدت “مكرم” أن حملة التوعية تحت شعار اعتمدت على مختلف وسائل الإعلام، ‏وبالأخص التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”: فيس بوك، تويتر، ‏يوتيوب وغيرها؛ باعتبار أنها تجتذب النسبة الأكثر من الشباب الباحثين عن ‏الهجرة، مشيرة إلى أنها تتضمن التعريف بضرورة تحري الدقة قبل السفر ‏وطرق الأبواب الشرعية الآمنة والتوعية بتجار الموت والمافيا التي تقوم عليها ‏تجارة الهجرة غير الشرعية، وعلاقتها بشبكات الإرهاب وتجارة المخدرات ‏والسلاح، وأيضا الأوهام التي يمكن أن ينساق وراءها الشباب ولا يجدون في نهاية ‏الطريق سوى الضياع وتعريض حياتهم للخطر.‏

