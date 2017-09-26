500 ألف زائر لصفحة الهجرة غير الشرعية

ولاء البرى
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، حملة قومية كبرى للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، تحت شعار “قبل ماتهاجر .. فكر وشاور”، وشملت الحملة شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استهدفت الوصول لأعلى عدد من الشباب الذي يخطط للهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تتبناها لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تلك الهجرة.
وأشارت نتائج الحملة إلى ارتفاع نسبة التفاعل على الصفحة التى أطلقتها الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي للحملة، حيث بلغ عدد زائريها
٥٤٧.٤٣ ألف شخص، وتفاعل مع محتوي الصفحة ٣٨.٨٥٤ ألف شخص، وبلغت نسبة الإعجاب بالصفحة ٣٥.٨٥٨ ألف شخص.
صرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بأن الوزارة تضع قضية التوعية بسبل الهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية على رأس اولوياتها، الأمر الذى استدعى وضع خطة استراتيجية طويلة المدى للتصدى لهذه الظاهرة ومحاصرة تداعياتها، وذلك من خلال هذه الحملة التوعية الكبرى التى تطلقها بين جميع فئات المجتمع خاصة الشباب لتحذيرهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
أكدت “مكرم” أن حملة التوعية تحت شعار اعتمدت على مختلف وسائل الإعلام، وبالأخص التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”: فيس بوك، تويتر، يوتيوب وغيرها؛ باعتبار أنها تجتذب النسبة الأكثر من الشباب الباحثين عن الهجرة، مشيرة إلى أنها تتضمن التعريف بضرورة تحري الدقة قبل السفر وطرق الأبواب الشرعية الآمنة والتوعية بتجار الموت والمافيا التي تقوم عليها تجارة الهجرة غير الشرعية، وعلاقتها بشبكات الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح، وأيضا الأوهام التي يمكن أن ينساق وراءها الشباب ولا يجدون في نهاية الطريق سوى الضياع وتعريض حياتهم للخطر.