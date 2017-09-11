500 ألف راكب زيادة بالسكك الحديدية خلال الأضحى

محمود محسنصرح المهندس رضا أبو هرجة نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الموارد والمتحدث الرسمى للسكة الحديد، بأن الهيئة حققت إنجازا غير مسبوق خلال إجازة عيد الاضحى المبارك لهذا العام، نتيجة تشغيل قطارات إضافية وعربات علاوة خاصة على خطوط الوجه القبلى.وأوضح أبو هرجة أن الهيئة لأول مرة خلال اجازة عيد الاضحى

محمود محسن

صرح المهندس رضا أبو هرجة نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الموارد والمتحدث الرسمى للسكة الحديد، بأن الهيئة حققت إنجازا غير مسبوق خلال إجازة عيد الاضحى المبارك لهذا العام، نتيجة تشغيل قطارات إضافية وعربات علاوة خاصة على خطوط الوجه القبلى.

وأوضح أبو هرجة أن الهيئة لأول مرة خلال اجازة عيد الاضحى هذا العام، قامت بنقل حوالى 3.3 مليون راكب بنسبة زيادة حوالى 500 ألف راكب عن العام السابق، وذلك نتيجة تشغيل عدد 146 رحلة قطار اضافى (مكيفه ومميزه)، بالاضافة الى زيادة عدد 26 عربة، علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 26/8/2017 حتى 10/9/2017 لرحلات الذهاب والعودة.

واضاف أن الهيئة قامت هذا العام بالاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة بها نظرا لحجم الركاب وخاصة بخطوط الوجه القبلى، بهدف توفير الراحة والأمان لجمهور المسافريـن على خطوط السكك الحديدية، لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بالاضافة الى تكثيف الرقابة علي شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات منعا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء.

وأكد أنه بناء على توجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل قامت الهيئة هذا العام برفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة حركة مسير القطارات من خلال غرفة عمليات مركزية على مدار الـ24 ساعة، وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات بالاضافة الى تشكيل غرفة عمليات بجميع مناطق الهيئة لمتابعة حركة مسير القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كل التسهيلات للجمهور طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.