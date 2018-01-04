500 ألف دولار تقرب مؤمن زكريا من أهلي جدة

علي المصري دخل مسئولو أهلي جدة السعودي مفاوضات جادة مع نظرائهم في اﻷهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع مؤمن زكريا، صانع ألعاب القلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل 500 ألف دولار على سبيل اﻹعارة لنهاية الموسم. كان مسئولو النادي السعودي قد تفاوضوا لضم عبد الله السع

علي المصري





دخل مسئولو أهلي جدة السعودي مفاوضات جادة مع نظرائهم في اﻷهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع مؤمن زكريا، صانع ألعاب القلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل 500 ألف دولار على سبيل اﻹعارة لنهاية الموسم.

كان مسئولو النادي السعودي قد تفاوضوا لضم عبد الله السعيد، لاعب وسط الأهلي، لكن إدارة القلعة الحمراء رفضت تمامًا، لتتحول أنظارهم إلى مؤمن زكريا، الذي تلقّى أيضًا في الأيام الماضية، عرضًا لانضمامه إلى فريق الإمارات.

وأرسل أهلي جدة وفدًا إلى القاهرة للتفاوض مع مسئولي الأهلي بشأن استعارة مؤمن زكريا بعرض مالي، يبلغ نصف مليون دولار، ما يوازي 8.5 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما ستتم مناقشته بجلسة تفاوضية بين عبد العزيز عبد الشافي “زيزو” المدير الرياضي للنادي الأهلي، والوفد السعودي.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة الكرة العرض السعودي لمؤمن زكريا خلال الساعات المقبلة، على أن يتم حسم الأمر بعد مباراتي الزمالك بالدوري، والمصري البورسعيدي في السوبر، يومي 8 و12 يناير الحالي.