500 ألف جنيه مبيعات محجوب للسيراميك فى معرض فيرنكس

أحمد اللاهونىحققت شركة محجوب للسيراميك والبورسلين، مبيعات بقيمة 500 ألف جنيه، خلال مشاركتها بمعرض فيرنكس آند ذا هوم.انطلقت فعاليات المعرض الدولى للأثاث والديكور والمفروشات «فيرنكس» بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة 8 - 11 فبراير الجارى، على مساحة 40 ألف متر مربع ب

أحمد اللاهونى

حققت شركة محجوب للسيراميك والبورسلين، مبيعات بقيمة 500 ألف جنيه، خلال مشاركتها بمعرض فيرنكس آند ذا هوم.

انطلقت فعاليات المعرض الدولى للأثاث والديكور والمفروشات «فيرنكس» بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة 8 – 11 فبراير الجارى، على مساحة 40 ألف متر مربع بمشاركة 200 شركة من كبرى الشركات المحلية العاملة بمجال تصنيع الأثاث.

قال وائل فتحى، نائب مدير الشركة، فى تصريح لـ«المال»، إن مبيعات الشركة خلال الدورة الحالية ضعيفة، مقارنة بالدورة السابقة، إذ حققت 3 ملايين جنيه العام الماضى، مرجعًا السبب إلى ضعف القوى الشرائية للمواطنين بعد تعويم الجنيه، وترتيب الأولويات. وأشار إلى أن «محجوب» تقدم تخفيضات مستمرة على جميع منتجاتها، بين 15 و%70 بسبب الركود وضعف المبيعات.