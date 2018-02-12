500 ألف جنيه مبيعات محجوب للسيراميك خلال معرض فيرنكس

أحمد اللاهونى:قال وائل فتحى، نائب مدير شركة محجوب للسيراميك والبورسلين، إن الشركة حققت مبيعات تقدر بنحو 500 ألف جنيه، خلال مشاركتها بمعرض فيرنكس آند ذا هوم.وانطلقت فعاليات المعرض الدولى للأثاث والديكور والمفروشات "فيرنكس" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة 8 - 11 فبراير

أحمد اللاهونى:

قال وائل فتحى، نائب مدير شركة محجوب للسيراميك والبورسلين، إن الشركة حققت مبيعات تقدر بنحو 500 ألف جنيه، خلال مشاركتها بمعرض فيرنكس آند ذا هوم.

وانطلقت فعاليات المعرض الدولى للأثاث والديكور والمفروشات “فيرنكس” بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة 8 – 11 فبراير الحالي، على مساحة 40 ألف متر مربع بمشاركة 200 شركة من كبرى الشركات المحلية العاملة بمجال تصنيع الأثاث.

وأضاف فى تصريحات لـ “المال”، أن مبيعات الشركة خلال الدورة الحالية ضعيفة جدًا مقارنة بالدورة السابقة، إذ حققت نحو 3 ملايين جنيه العام الماضى، مرجعًا السبب إلى ضعف القوى الشرائية للمواطنين بعد تعويم الجنيه، وترتيب الأولويات وفقًا لاهميتها.

وأشار إلى أن “محجوب” تقدم تخفيضات مستمرة على جميع منتجاتها تتراوح بين 15 و70% بسبب الركود وضعف المبيعات.