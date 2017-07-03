50 % هبوطًا فى مبيعات السيارات خلال النصف اﻷول

❏ حسين مصطفى: الإجمالى 130 ألف وحدة بنهاية 2017 ❏ يحيى السبع: 10- 20% تراجعاً مرتقبًا خلال النصف الثانى ❏ الليثى: ندرس مـد العروض بهدف تدوير رأس المال أحمد عوض أكد عدد من مسئولى شركات السيارات، أن أداء السوق شهد تراجعًا بنسبة %50 خلال فترة الستة أشهر اﻷولى من العام الجارى، بالتزامن مع الإعلان عن

❏ حسين مصطفى: الإجمالى 130 ألف وحدة بنهاية 2017

❏ يحيى السبع: 10- 20% تراجعاً مرتقبًا خلال النصف الثانى

❏ الليثى: ندرس مـد العروض بهدف تدوير رأس المال

أحمد عوض

أكد عدد من مسئولى شركات السيارات، أن أداء السوق شهد تراجعًا بنسبة %50 خلال فترة الستة أشهر اﻷولى من العام الجارى، بالتزامن مع الإعلان عن عدد من القرارات التى أدت إلى انخفاض حجم الطلب فى ظل ارتفاع الأسعار.

وفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فقد تراجعت حجم المبيعات بنسبة %45.6 خلال فترة خمسة أشهر اﻷولى من العام الجارى، لتسجل السوق بيع 46.371 وحدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت 85.310 سيارة.

قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن أداء السوق شهد تراجعًا بنسبة %50 خلال النصف اﻷول – مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، موضحًا أنه تم الإعلان عن عدد من القرارات التى أدت إلى إحجام المواطنين على الشراء منها التعويم، وتحديد التمويل البنكى بنسبة %35 من إجمالى دخل الفرد.

وأوضح أن النسبة اﻷكبر من عمليات البيع تتم عبر نظم التمويل البنكية، وتتراوح بين 60 – %70، بالإضافة إلى أن تذبذب سعر الصرف تسبب فى ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن عدد من شركات السيارات، اتجهت إلى طرح عدد من العروض المقدمة على بعض الموديلات، فى محاولة لكسر حدة التراجع، ووقف نزيف الخسائر، مؤكدًا أن أداء مبيعات السوق شهد تحركًا نسبيًا بنسبة تتراوح بين 5 و %10، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وتوقع أن تسجل مبيعات سوق السيارات 130 -140 ألف وحدة بنهاية العام الجارى، بالتزامن مع فقد الغالبية العظمى من العملاء إمكانية القدرة على اقتناء سيارة فى ظل ارتفاع أسعارها.

من جانبه وصف يحيى السبع، مدير عام شركة السبع أوتو موتيف – العروض الرمضانية على بعض الموديلات – «بطوق نجاة» الشركات، موضحًا أن الغالبية العظمى من الشركات كانت تتوقع أداءًا سيئًا بحجم مبيعات السوق، وقد أوقفت تلك العروض نزيف الخسائر.

وأشار إلى أن أداء السوق شهد تراجعًا بنسبة %45 خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، موضحًا أنه من المرتقب مــد طرح العروض على بعض الموديلات خلال الفترة المقبلة.

وتوقع السبع تراجع المبيعات بنسب تتراوح مابين 10 و %15 خلال النصف الثانى من العام الجارى، مقارنة بحجم مبيعات النصف اﻷول.

فى ذات السياق أكد تامر عبد السلام، مدير فرع النزهة بشركة الليثى للسيارات – موزع «رينو و هوندا» ، أن حجم مبيعات «الليثى للسيارات» شهد ارتفاعًا بنسبة تصل %60خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع طرح العروض الرمضانية على بعض الطرازات، مضيفا أن الشركة تدرس مـد طرح العروض، بهدف استمرارية دورة تشغيل رأس المال بصورة منتظمة.

وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا التوسع فى إقامة المعارض الخارجية، خاصة فى الساحل الشمالى، بالتزامن مع دخول موسم الإجازات الموسمية والأعياد، بهدف جذب شريحة أكبر من العملاء، كما توقع أن يشهد سوق السيارات تحركًا ايجابيًا خلال يوليو وسبتمبر المقبلين.

وتابع أن عدد من الشركات قامت بطرح خصومات على بعض الطرازات خلال الفترة الحالية، فى محاولة للتخلص من المخزون الراكد وتدوير رأس المال.

فى ذات السياق – أكد أحد كبار موزعى السيارات، أن حجم المبيعات شهد ارتفاعًا بنسب تتراوح ما بين 20 و%30 خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع طرح العروض، مرجحًا أن تستمر تلك العروض لوقف حدة تراجع المبيعات.

وأشار إلى أن أداء مبيعات سوق السيارات شهد أداءً سيئًا خلال فترة الـ 6 أشهر اﻷولى من العام الجارى بنسبة تراجع بلغت %50، بعدما تخطت أسعار السيارات حاجز القدرة المالية للعملاء.