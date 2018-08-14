50% نموًا بإيرادات أوراسكوم للتنمية مصر في النصف اﻷول

أسماء السيد تمكنت شركة "أوراسكوم للتنمية مصر" من الارتفاع بإيراداتها بنسبة 50% خلال النصف اﻷول من العام الحالى، لتصل إلي 1.5 مليار جنيه مقارنة بمليار خلال الفترة المناظرة من العام المنقضي. وسجل صافي الربح النهائي 184.6 مليون جنيه مقارنة بـ…

أسماء السيد

تمكنت شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” من الارتفاع بإيراداتها بنسبة 50% خلال النصف اﻷول من العام الحالى، لتصل إلي 1.5 مليار جنيه مقارنة بمليار خلال الفترة المناظرة من العام المنقضي.

وسجل صافي الربح النهائي 184.6 مليون جنيه مقارنة بـ 176 مليون جنيه خلال نفس الفترة لعام 2017.

يبلغ رأسمال “أوراسكوم للفنادق والتنمية” المصدر 1.108 مليار جنيه، موزعًا على 221.661 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وينقسم هيكل ملكيتها بنحو %84.79 لأوراسكوم القابضة للتنمية إيه جى والباقى أسهم حرة التداول فى البورصة.

