50 نائبا يطالبون بوقف قرار تجديد إجازات العاملين في الخارج

ياسمين فوازقدم 50 من أعضاء مجلس النواب طلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس الحكومة شريف إسماعيل، واللواء خالد الجندى وزير التنمية المحلية، وذلك لصدور قرارات من عدد من المحافظين، ومن بينها محافظتا الشرقية والمنيا وغيرهما تقضي بعدم تجديد الإجازات للعاملين فى الخارج.وأكد النائب مصطفى بكرى مقدم الطلب أنه

ياسمين فواز

قدم 50 من أعضاء مجلس النواب طلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس الحكومة شريف إسماعيل، واللواء خالد الجندى وزير التنمية المحلية، وذلك لصدور قرارات من عدد من المحافظين، ومن بينها محافظتا الشرقية والمنيا وغيرهما تقضي بعدم تجديد الإجازات للعاملين فى الخارج.

وأكد النائب مصطفى بكرى مقدم الطلب أنه رغم مخالفة هذه القرارات للدستور والقوانين وما يمكن أن تسببه من مشاكل للعاملين وأسرهم إلا أن هناك إصرارا على الضرب بهذه القوانين عرض الحائط.

وأوضح بكرى أن هذا القرار تسبب فى حالة إرباك شديد للعاملين المصريين خارج البلاد، مطالبا الحكومة بالتوقف فورا عن هذا القرار والالتزام بأحكام الدستور والقانون.