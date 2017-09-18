50% من جمهور يورومنى: توقف الإصلاح أكبر المخاطر الاقتصادية

هاجر عمرانكشفت نتائج مسح قامت بها مؤسسة يورو مني اليوم الاثنين، على جمهورها، عن أن 50% من المشاركين يرون أن الفشل فى استكمال خطوات الاصلاح هو أكبر مخاطر الاقتصاد المحلى.جاء ذلك خلال عرض ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤسسة يورومنى اليوم خلال الجلسة الأولى من المؤتمر تحت عنوان نظرة عامة على الاستثم

هاجر عمران

كشفت نتائج مسح قامت بها مؤسسة يورو مني اليوم الاثنين، على جمهورها، عن أن 50% من المشاركين يرون أن الفشل فى استكمال خطوات الاصلاح هو أكبر مخاطر الاقتصاد المحلى.

جاء ذلك خلال عرض ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤسسة يورومنى اليوم خلال الجلسة الأولى من المؤتمر تحت عنوان نظرة عامة على الاستثمار فى مصر خلال عامى 2018 و 2020

وأكدت نتائج المسح أن الاعتماد على تمويلات الديون الأجنبية، هو ثانى أكبر مخاطر الاقتصاد بنسبة 39% من المشاركين.

وأضافت النتائج أن الخوف من التباطؤ العالمى جاء فى المرتبة الرابعة والأخيرة بنسبة 1% بعد الخوف من التغيرات السياسية الاقتصادية فى المنطقة بنسبة 25%.