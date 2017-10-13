أحمد صبرىقال الدكتور سامح شاهين، أستاذ القلب ورئيس جمعية القلب المصرية، إن 50% من الوفيات فى مصر سببها أمراض القلب، التى تشمل الجلطات القلبية والدماغية وقصور عضلة القلب، و15% من الأمراض المعدية مثل فيروس سي.وأضاف فى كلمته بمؤتمر جمعية القلب المصرية، وجمعية قصور عضلة القلب، أن نسبة الإصا

أحمد صبرى

قال الدكتور سامح شاهين، أستاذ القلب ورئيس جمعية القلب المصرية، إن 50% من الوفيات فى مصر سببها أمراض القلب، التى تشمل الجلطات القلبية والدماغية وقصور عضلة القلب، و15% من الأمراض المعدية مثل فيروس سي.





وأضاف فى كلمته بمؤتمر جمعية القلب المصرية، وجمعية قصور عضلة القلب، أن نسبة الإصابة بمرض قصور عضلة القلب يصل إلى 500 شخص لكل 100 ألف، وهى تساوى 5 أضعاف النسبة العالمية.

وأرجع أسباب ارتفاع نسبة الإصابة، عدم التشخيص الصحيح، أو التدخين، ووصلت نسبة التدخين فى الرجال 48%، إضافة إلى السمنة، مؤكدًا أن نصف السيدات فى مصر مصابات بالسمنة .