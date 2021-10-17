50 مليون يورو تمويلات إضافية لجهاز المشروعات الصغيرة

توقع أندرو عماد، مسئول مشروعات لدى الوكالة الفرنسية للتنمية، نظر مجلس إدارة الوكالة أوائل العام المقبل فى مسألة إتاحة تمويلات إضافية بقيمة 50 مليون يورو لصالح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توجه لبرنامج دعم ريادة الأعمال النسائية الذى شهد توفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليونا أخرى .

كان مصدر مسئول لدى الجهاز صرح سابقاً بأنه يتم إجراء مناقشات مع الوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على تمويل إضافى بقيمة 50 مليون يورو توجه لبرنامج دعم ريادة الأعمال النسائية الذى شهد توفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليونا وصاحبها تقديم دعم فنى بقيمة مليون يورو.

وكان” عماد” صرح سابقاً بأن تعاون الوكالة الفرنسية مع جهاز تنمية المشروعات بدأ فى عام 2014 لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قرض بقيمة 80 مليون يورو، مضيفاً أن هذا التمويل صاحبه توفير منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 15 مليون يورو، و قد تم تنفيذ المشروع والانتهاء منه، مشيرا إلى أن الوكالة تخصص %50 من استثماراتها لصالح تمكين المرأة وإدخالها لسوق العمل.

ولفت إلى أنه بالرغم من أن مدة برنامج دعم ريادة الأعمال النسائية كانت 12سنة لكن تم صرف %80 من قيمة التمويل حتى الآن.

ويمول الجهاز برنامج دعم ريادة الأعمال النسائية بشرط أن يكون أى مشروع يحصل على التسهيلات الائتمانية مملوكا أو مدارا من المرأة.

وأشار «عماد» فى تصريحاته السابقة، إلى أنه منذ بداية عام 2020 حتى الآن حصل 7039 مشروعا على تمويل من خلال البرنامج فى جميع محافظات الجمهورية، وفِى جميع القطاعات الخدمية والصناعية والحرفية واليدوية وتم توفير 17620 فرصة عمل جديدة.