50 مليون دولار مبيعات مستهدفة لكابل المصرية للاتصالات

المال – خاص :

تستهدف الشركة المصرية للاتصالات تأجير سعات على كابلها البحرى ” تى إى نورث “، بقيمة 50 مليون دولار خلال المرحلة المقبلة .

وعلمت ” المال ” أن استثمار الشركة بالكابل بلغت 150 مليون دولار، وحقق إيرادات 160 مليون دولار .

كان محضر اجتماع الجمعية العمومية للمصرية للاتصالات المنعقدة فى مارس الماضى قد أشار إلى ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشروع الكابل البحرى الدولى ” TE-NORTH “، الذى يربط بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى عدم وجود حصر لإجمالى تكاليف المشروع حتى 31 ديسمبر2016.



ويبلغ طول الكابل 3600 كيلو متر مربع، ويمتد من منطقة أبو تلات بالإسكندرية وحتى مدينة مارسيليا الفرنسية، مرورا بمدينة بنتاسكينوس القبرصية، مع إمكانية التوسع المستقبلى إلى نقاط أخرى فى البحر المتوسط، وتقدر استثمارته بـ 155 مليون دولار، وتكلفت المرحلة الأولى منه نحو 125 مليون دولار.

