اقتصاد وأسواق

«50 مليون جنيه من الأوقاف».. توقيع بروتوكول لمساندة صندوق الاستثمار الخيري «عطاء»

وقع البروتوكول الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ونيڨين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
صفية حمدي 12:26 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 12:26 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف ، والتضامن الاجتماعي، بشأن مساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص مُتحدِّى الإعاقة “عطاء”.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ونيڨين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعقب التوقيع، أوضح وزير الأوقاف أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية مُتحدِّي الإعاقة، وانطلاقا من دور الوزارة في خدمة المجتمع، وإيماناً منها بحقوق مُتحدِّي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تُعد إضافة حقيقية للمجتمع.

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وقال الوزير إنه، بموجب البروتوكول، تقوم وزارة الأوقاف بتحويل مبلغ 50مليون جنيه من مواردها الذاتية، وذلك لمساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم مُتحدِّي الإعاقة “عطاء”.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تُوليه الدولة للأشخاص مُتحدِّي الإعاقة، وأن وزارة التضامن الاجتماعي ستتولى التصرف في المبلغ الذي تضمنه البروتوكول مع وزارة الأوقاف وفقاً للخطة الموضوعة في هذا الشأن.

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كما أشارت إلى أن صندوق “عطاء” يعد أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال، ويستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، ويأتي تأسيسه في إطار جهود الدولة في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن عوائد الصندوق توجه لصالح الأعمال التنموية؛ بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة.

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وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف عدة مجالات وهي التعليم والتدريب لذوي الإعاقة، والرعاية الاجتماعية والصحية لذوي الإعاقة، وغيرها.

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بقلم صفية حمدي

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