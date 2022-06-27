50 مليون جنيه مبيعات مصنع «سعود لمنتجات الألبان» سنويا

كشف عبدالله سعود، رئيس مجلس إدارة مصنع «سعود» لمنتجات الجبن والألبان، أن إجمالى المبيعات السنوية لمصنعه من الجبن الرومى تصل إلى نحو 50 مليون جنيه سنويا داخل السوق المحلية فقط.

وقال – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن إجمالى الإنتاج اليومى لمصنعه من الجبن يصل إلى 200 قرص جبن رومي، بإجمالى كميات شهرية تصل إلى 30 طنا.

جدير بالذكر أن مصنع «سعود» يعمل فى صناعة الجبن الرومي، وأنشئ منذ 5 أعوام بمحافظة كفر الشيخ، كما يقوم بالتوزيع على المصدرين لتصدير منتجاته للخارج والتوسع فى السوق الخارجية بالمنتج الخاص به، لكنه لا يقوم بالتصدير بالشكل مباشر.

وأضاف لـ«المال» أن المصنع ضخ استثمارات لتطوير صالات التصنيع واستيراد خطوط جديدة بحوالى 5 ملايين جنيه، لزيادة إنتاج التصنيع والتوسع فى التوزيع على باقى المحافظات.

وأوضح أن شركته تستهدف بمنتجاتها السوق المحلية فقط وليس التصدير، لافتا إلى أن أكثر المحافظات استهلاكا لمنتج الشركة هي: « القاهرة، الإسكندرية، والغربية، والدقهلية».

وأشار إلى أن عدد العمالة فى المصنع يبلغ 40 ما بين صالة التصنيع وعمال التحميل، كما أن مساحته الإجمالية 250 مترا، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية حاليا لا تدفع الشركة لأى استثمارات أو توسعات جديدة.

وتابع إن أكثر المشكلات التى تواجه المصنعين هى تذبذب إنتاج المادة الخام من اللبن، لافتا إلى أنه لابد من توافر حلول لهذه المشكلات من خلال إنشاء بنك اللبن للحفاظ عليه.

جدير بالذكر أن مصنع «سعود» لتصنيع منتجات الألبان والجبن، حاصل على العديد من الشهادات التى تميز منتجها فى الأسواق، ويحاول مواكبة التكنولوجيا المتطورة فى صناعة الألبان من خلال استخدام خطوط إنتاج حديثة مستوردة من الخارج.