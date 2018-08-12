50 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق ببني سويف الجديدة

محمود زكي:قال المهندس زعزوع سرول نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة إن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال ترفيق أراضي بالمدينة بقيمة 52 مليون جنيه بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من الطرق بأحياء المدينة.وأضاف نائب رئيس الجهاز إن تكلفة إعادة تأهيل تلك الطرق ورفع كفاءتها بلغت حوالي

محمود زكي:

قال المهندس زعزوع سرول نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة إن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال ترفيق أراضي بالمدينة بقيمة 52 مليون جنيه بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من الطرق بأحياء المدينة.

وأضاف نائب رئيس الجهاز إن تكلفة إعادة تأهيل تلك الطرق ورفع كفاءتها بلغت حوالي 50 مليون جنيه.

وأوضح أن الجهاز انتهى من ترفيق 100 فدان أراضي إسكان إجتماعي بتكلفة 30 مليون إذ يستعد الجهاز في الفترة الحالية للبدء في تسليمها للمواطن ضمن القرعة التي تمت نهاية عام 2016.

وأشار أن الجهاز انتهى من تنفيذ 5300 وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة وذلك بتكلفة إنشائية تقدر بحوالي 820 مليون جنيه.

وأوضح أن الجهاز إستلم الموقع من شركات المقاولات التي قامت بتنفيذ المشروع مشيرًا إلى أنه جار البدء في تخصيص الوحدات من جانب بنك التعمير والإسكان.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 800 وحدة تم تسليمها للأفراد بموجب الجواب الصادر عن بنك التعمير والإسكان.

ولفت إلى أنه تم إجراء مزاد علني لبيع 7 وحدات تجارية بالمدينة حيث سجل أعلى للمتر 31.5 ألف جنيه مشيرًا إلى أن سعر المتر قفز بصورة كبيرة مقارنة بالمزاد الذي سبقه مشيرًا إلى أن المدينة تشهد طفرة في عملية بيع الوحدات التجارية مع تزايد الإقبال على السكن بالمدينة وكذلك تنفيذ لعدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.

وأوضح نائب رئيس الجهاز أن الجهاز يقوم أيضًا بترفيق 415 قطعة إسكان متميز بالمدينة ومن المتوقع بدء تسليم تلك القطع عقب عيد الفطر المبارك أيضًا وذلك للعملاء الذين فازوا خلال القرعة التي أجريت في الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه تم إجراء مزاد بنظام حق الانتفاع بالحديقة العامة والتي تقع في الحي السكني الثاني والتي تبلغ مساحاتها 16653 ألف متر مربع حيث سجل أعلى سعر 300 ألف جنيه للسنة الواحدة مشيرًا إلى أن ذلك أقل من التقديرات التي توقعها الجهاز قبل المزاد.