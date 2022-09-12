50 مليون جنيه استثمارات جديدة لـ«النمكى» فى مجال الثروة الحيوانية

تستهدف شركة «النمكى» للثروة الحيوانية استثمار قرابة 50 مليون جنيه لتنفيذ خطة توسعية فى السوق المحلية.

وتسعى الشركة من خطتها للتوسع فى المساحة الإجمالية لمزرعتها وزيادة حجم وارداتها من الأبقار المستوردة، وفقا لتصريحات المهندس أحمد صلاح رئيس الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة تعمل فى مجال الثروة الحيوانية منذ أكثر من 20 عاما، وتمتلك عددًا من الأبقار المستوردة داخل المزرعة الخاصة بها والتى تبلغ مساحتها حاليا 5 أفدنة.

قال أحمد صلاح رئيس الشركة لـ«المال»، إن إجمالى عدد الأبقار حاليا داخل المزرعة يبلغ نحو 300 رأس، مضيفا أنه مع البدء فى خطة التطوير سيتم الوصول إلى 1000 بقرة مستوردة من الخارج لمضاعفة حجم إنتاج المزرعة من الألبان.

وأضاف رئيس الشركة، أن المزرعة تنتج شهريا نحو 120 طنا من الألبان على مدار الموسم، ويتم توزيعها على الشركات الكبيرة العاملة فى صناعة الألبان والجبن، مؤكدًا أنه مع التوسع الجديد سيصل إجمالى إنتاج الألبان شهريا لنحو 500 طن.

وأشار إلى أن المزرعة تمتلك محلبا آليا، وسيتم استيراد آخر الفترة المقبلة نظرا لمضاعفة عدد الأبقار الحلابة.

وتحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من قطاع الألبان وتطويره، بداية من زيادة معدلات إنتاجيته من رؤوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

وأشار إلى أن أبرز المشاكل التى تواجه المستثمرين فى مجال الثروة الحيوانية، هى ارتفاع أسعار الأعلاف والكهرباء وأجور العمالة التى تعمل فى الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تنوع مصادر الأعلاف، التى تسببت فى عدم دقة المعلومات التى تعرض على المربين فيما يتعلق بالأعلاف والذرة المستخدمة فى تصنيعها.

وأوضح صلاح أن توجيه الرئيس السيسى بتطوير منظومة الثروة الحيوانية جاء فى وقته المناسب، خاصة أن العديد من المربين تراجعوا عن التربية وبعد التوجيه عادوا مرة أخرى إلى هذا المجال.

وأكد أن قروض الـ%5 التى طرحها البنك الزراعى للمستثمرين الزراعيين فى مجال الثروة الحيوانية أفادت تلك الصناعة، ودفعت العديد من المربين إلى الدخول فى الصناعة مجددا واستيراد العديد من الأبقار صاحبة السلالات عالية الإنتاج من الألبان.

ولفت إلى أن العديد من المستثمرين لديهم أبحاث مهمه فى مجال الثروة الحيوانية تفيد المنظومة ويجب على الدولة الاهتمام وتبنى تلك الأبحاث لإفادة الثروة الحيوانية بها خاصة أن الرئيس السيسى يهتم بتلك الصناعة.

وطالب صالح الحكومة بتبنى أبحاث المستثمرين فى الثروة الحيوانية ودراسة تلك الأبحاث وفحصها، لافتا إلى أنه بعد الدراسة الجيدة للأبحاث يتم تطبيقها لتعزيز الثروة الحيوانية ومضاعفة إنتاج الألبان منها.

وتحتاج الأبقار الألمانية أو المستوردة بصفة عامة إلى طبيعة خاصة فى تربيتها، إذ يجب أن يخصص لها أماكن لعزل النافق، وعزل الأبقار المقبلة على الإنجاب لعدم حدوث تكدس داخل المزرعة.

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان، مستهدفة بذلك توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، إذ تم حصر مراكز على مستوى الجمهورية، والتى بلغت 826 مركزًا، وتحديد احتياجاتها.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت بتكليفات من الرئيس السيسى تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لتمويل قطاع الثروة الحيوانية والعاملين به بفائدة ميسرة.

وتحرص الحكومة على إعادة تفعيل دور المربى الصغير مع تأهيله فنيًّا وعلميًّا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.