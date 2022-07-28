50 مليون جنيه استثمارات جديدة لـ«العامل المصرى»

يعتزم مصنع «العامل المصري» لصناعة المنفحة فى دمياط، ضخ استثمارات جديدة لإنشاء مصنع على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، لتطوير صناعة المنفحة فى مصر.

ويعمل مصنع «العامل المصري» فى إنتاج المنفحة منذ عام 1960 حتى الآن، كما حصل على العديد من الشهادات التى تميز منتجه فى الأسواق الداخلية، إذ يحاول مواكبة التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام خطوط إنتاج حديثة.

من جانبه، قال جمال عناني، رئيس مجلس إدارة المصنع فى تصريح لـ«المال»، إن عملية التطوير تشمل استخدام التكنولوجيا الحديثة فى صناعة المنفحة، واستيراد خطوط إنتاج من الخارج لتسهيل عملية التصنيع.

ولفت إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم فى علمية إنتاج منفحة نباتية تعطى نفس القوة العيارية للمنفحة السائلة، لافتا إلى أنه سيتم تصنيع بعض المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، منها المستحلبات بكل أنواعها.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة %100 إضافة إلى وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان؛ نظرًا لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن سنويًّا.

وأضاف عناني، أن المصنع الحالى ينتج شهريًا حوالى 150 طن منفحة، لافتا إلى أن عملية التطوير وإنشاء المصنع الجديد يستهدف زيادة الإنتاج إلى ضعف الكمية المنتجة حاليا، مشيرًا إلى أن أكثر المحافظات استهدافًا لمنتجه هي: «البحيرة، وكفر الشيخ، المنوفية».

وأكد أن عدد العمالة الموجودة فى المصنع تبلغ حاليًا 30 عاملا، ومع التوسع الجديد سيصل العدد الإجمالى إلى 60 عاملًا ما بين عمال إنتاج وتوزيع، إضافة إلى 10 سيارات يتم توزيع المنتجات على المحافظات.

ووجهت الدولة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان، لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، والتى بلغت826 مركزًا، وتحديد احتياجاتها.

◗❙تدشين مصنع جديد لزيادة الإنتاج بتكنولوجيات متطورة