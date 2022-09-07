50 مليون جنيه استثمارات جديدة لشركة «الجوهري» للثروة الحيوانية

تعتزم شركة الجوهرى لتنمية الثروة الحيوانية، ضخ 50 مليون جنيه، استثمارات جديدة لتطوير المزرعة الخاصة بها، واستيراد نحو 500 بقرة من الخارج، لمضاعفة عدد الأبقار وإنتاج الألبان، وفقا لتصريحات عبدالرؤوف الجوهرى رئيس الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة تعمل فى مجال الثروة الحيوانية منذ عدة سنوات فى السوق المحلية، وتتبنى خطط تطوير كل عام ترتكز على استخدام التكنولوجيا فى تربية الأبقار المستوردة، لمضاعفة حجم إنتاج الألبان.

وأكد رئيس الشركة أن المساحة الإجمالية للمزرعة تبلغ حوالى 30 فدانا، ومع التوسع الجديد ستقفز إلى الضعف، مضيفا أنها تحتوى على 500 بقرة، وجارٍ استيراد 500 أخرى.

وأضاف الجوهرى لـ«المال»، أن إنتاج المزرعة من الألبان يبلغ 300 طن شهريا، يتم توزيعها على الشركات الكبيرة العاملة فى تصنيع الألبان والجبن، مؤكدا أنه سيتم الوصول إلى حوالى 500 طنا.

وتحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من قطاع الألبان وتطويره، بداية من زيادة معدلات إنتاجيته من رؤوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

وتابع الجوهرى، أنه جارٍ تطوير المزرعة لاستخدام التطور التكنولوجى الحديث فى تربية الأبقار، فضلا عن إنشاء عنابر جديدة ذات تهوية خاصة تساعد فى عملية تربية الأبقار خاصة أن لها طبيعة خاصة فى التربية وتحتاج إلى التهوية الجيدة.

وأشار إلى أن الأبقار المستوردة لها طبيعة خاصة فى التربية، وصغار المربين يقومون بخلطها مع مثيلتها المحلية، مما يتسبب فى إصابتها بطفيلات الدم والأمراض والأوبئة.

وتحتاج الأبقار المستوردة إلى طبيعة خاصة فى تربيتها، إذ يجب أن يخصص لها أماكن عزل للمريضة، وعزل الأبقار المقبلة على الإنجاب لعدم حدوث تكدس داخل المزرعة.

وتابع أن المحاجر الصحية المستوردة للأبقار من الخارج غير مؤهلة للاستيراد، خاصة أن الحيوانات المستوردة تحديدا من أمريكا اللاتينية لابد أن يتم تحصينها لعدم نشر الحمى القلاعية، وذلك عبر جرعتين، لعدم تفشى الأمراض.

وأكد الجوهرى أن توجيهات الرئيس السيسى من خلال المبادرة المتعلقة بتطوير الثروة الحيوانية خلقت نهضة وانتعاشة كبيرة فى القطاع، فضلا عن أنها دفعت العديد من المربين إلى ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع.

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان، مستهدفة بذلك توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، إذ تم حصر 826 مركزا على مستوى الجمهورية، وتحديد احتياجاتها.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت – بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى- عن تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لتمويل قطاع الثروة الحيوانية والعاملين به بفائدة ميسرة.

وتحرص الحكومة على إعادة تفعيل دور المربى الصغير مع تأهيله فنيًّا وعلميًّا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.