50 مليار دولار حجم سوق الاتصال بين التطبيقات والأفراد

المال – خاص



كشفت “أربو بلاس” (ARPULUS)، العاملة فى مجال تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة للاتّصالات المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتابعة لشركة “إيه 15” (A15) المتخصّصة في قطاع المنتجات الرقمية والعلامات التجارية التكنولوجية، عزمها على مواصلة النمو والتوسّع في المنطقة، من خلال محفظتها الواسعة من خدمات “الاتّصال من التطبيقات إلى الأفراد” (A2P)، مؤكّدةً التزامها الوثيق بتوظيف خبرتها الواسعة في تطوير خدمات المحتوى والترفيه والاتصال النقالة وخدمات التسويق المتطوّرة.



وتعد الشركة واحدةً من كبار الروّاد في المجال، مدعومةً بقاعدة كبيرة تضم أكثر من 500 مليون مشترك، وما يزيد على 40 من مشغّلي الاتّصالات و200 مزوّد لأكثر من 600 ألف محتوى نقّال في المنطقة.



وتتطلّع “أربو بلاس” إلى ترسيخ مكانتها الإقليمية الرائدة في تطوير المنصات التسويقية النقّالة التي تشمل خدمات “الاتّصال من التطبيقات إلى الأفراد”، وخدمات الرسائل النصية القصيرة وأنظمة الرد الصوتي التفاعلي وغيرها من الحلول التي يتم استخدامها على امتداد القطاعات الخدمية المختلفة، بما في ذلك القطاع المالي وسوق الأوراق المالية وقطاع الطيران والسفر والتعليم والضيافة والسيارات وتجارة التجزئة والتوظيف والعقارات والرياضة والرعاية الصحية وشبكات التواصل الإعلامي.





وقال مدحت كرم، الرئيس التنفيذي لشركة “أربو بلاس”: “شكّل التحوّل التدريجي نحو التكنولوجيا الرقمية والنقّالة دفعةً قويةً في تعزيز الإقبال على تقنية الاتصال من التطبيقات إلى الأفراد، حيث تشير الدراسات الأخيرة إلى توقّعات بأن يحقّق سوق الاتّصال من التطبيقات إلى الأفراد إيرادات عالية تصل إلى 50 مليار دولار بحلول العام 2018. ويتّضح ذلك بشكل خاص في منطقة الخليج العربي التي تواصل السير بخطى متسارعة نحو التحوّل إلى حكومات ذكية، وبالاستناد إلى معرفتنا المعمّقة بالسوق الإقليمية والأطر التنظيمية المعنية بقطاع الرسائل النصية القصيرة في المنطقة، إضافةً إلى حضورنا القوي عبر 12 مكتباً محلياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتطلّع قدماً لمواصلة النمو والتوسّع في المنطقة من خلال توفير الخدمات ذات القيمة المضافة لشركائنا من مشغّلي الخدمات النقّالة وتزويدهم بأفضل الحلول المتطوّرة القائمة على الرسائل النصية القصيرة”.



من جانبه، أضاف شريف نسيم، مدير قطاع تطبيقات الرسائل القصيرة في شركة “أربو بلاس”: “سجّلت خدمات “الاتّصال من التطبيقات إلى الأفراد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حقّقت من الإيرادات المجزية ما عاد بالمنفعة الكبيرة على المشغّلين الذين يدركون الأهمية الكبيرة لهذه الخدمات من أجل الدخول القوي إلى سوق التطبيقات المتطوّرة، ووفقاً للتقارير البحثية الحديثة، من المتوقّع أن يصل حجم قطاع التراسل عبر الهواتف النقالة والاتّصال من التطبيقات إلى الأفراد إلى 70 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020، متجاوزاً قطاع التراسل من شخص إلى شخص (P2P). وكلّنا ثقة بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحقّق نمواً مماثلاً في القطاع خلال الفترة المقبلة، مؤكّدين التزامنا وجاهزيتنا التامة في “أربو بلاس” للمساهمة الفاعلة في دفع عجلة هذا التطوّر الرقمي من خلال خدمات الاتّصال المتطوّرة التي نقدّمها”.



وتعمل “أربو بلاس”، التي تحظى بخبرة واسعة تزيد على 13 عاماً في توفير الخدمات ذات القيمة المضافة لقطاع الاتّصالات النقّالة في المنطقة، على تزويد العملاء بأحدث الخدمات الرقمية المصمّمة خصيصاً لتسهيل عمليات طلب الطعام وحجز التذاكر ودفع الفواتير والتواصل المباشر مع الهيئات الحكومية وتلقي الرسائل المباشرة من كبرى العلامات التجارية.

