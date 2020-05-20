50 مستثمرا يدشنون “جمعيةالمُغرة” لإستصلاح 280 ألف فدان بالعلمين الجديدة

دشن 50 مستثمر زراعى “جمعية مستثمرى ومزارعى المُغرة ” لمواكبة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع في رقعة استصلاح الأراضي الزراعية ووضع حجر الأساس لزراعة 280 ألف فدان ضمن المشروع القومى المليون ونصف فدان، لتأمين احتياجات مصر من السلع الإستراتيجية وتعظيم الصادرات الزراعية خلال المرحلة المقبلة.



وقدم محمود العسقلانى وكيل المؤسسين قبل اسبوعين خطاباً إلى الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعى يوضح فيه الأهداف التنموية لجمعية المستثمرين ورؤية مؤسسيها فى ضرورة تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأمن الغذائى لمصر ورغبتهم الكاملة فى مساندة الدولة لتحقيق أهدافها التنموية فى القطاع الزراعى.

وتشارك واحة “المُغرة” بإجمالى 280 ألف فدان من مشروع المليون ونصف فدان أحد أهم المشروعات القومية للرئيس عبد الفتاح السيسى عقب ثورة 30 يونيو، حيث تعتبر “المُغرة” الظهير الزراعى لمدينة العلمين الجديدة، وأهم الرُقَع الزراعية كثيفة الإنتاج القريبة من الوادى القديم والدلتا والمؤهلة للبدأ فى إقامة مشروعات زراعية تكاملية عملاقة تساهم فى سد كافة احتياجات المصريين من السلع الإستراتيجية الهامة.



وكشف المهندس حسام عبد القادر أحد كبار المؤسسين بالجمعية وأبرز المزارعين بمنطقة “المُغرة” فى تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء ، بأن رؤية جمعية المستثمرين تتبلور فى ضرورة تحقيق مصر الإستفادة القصوى من تلك المنطقة عبر تنظيم الزراعات الإستراتيجية والتصديرية على رأسها ( البصل- القمح- الشعير- الزيتون- الجوجوبا- الأسماك) والبدأ فى تأسيس تصنيع زراعى لتلك المحاصيل بالمنطقة.

وأكد أن الجمعية تسعى لعقد بروتوكولات تعاون مع كافة المراكز البحثية ومساعدتهم فى إنشاء أفرع لتلك المراكز للإستفادة من دعمهم وخبراتهم فى تعظيم استفادة مصر من تلك المنطقة، علاوة على تدشين خطوط مواصلات لتسهيل حركة المزارعين وعمل معارض لتشجيع صغار المزارعين والشركات للإستثمار فى منطقة المُغرة خلال الفترة المقبلة.

