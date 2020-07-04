اقتصاد وأسواق

50 قرشا زيادة فى الطبق.. أسعار البيض اليوم السبت 4-7-2020

من 27.5 إلى 28.5 جنيه
محمد مجدي 9:24 ص, السبت, 4 يوليو 20 9:24 ص, السبت, 4 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار البيض اليوم السبت 4 يوليو 2020 فى الأسواق المحلية، زيادة بنحو 50 قرشا فى سعر الطبق ، بعد أن كان حتى أمس الجمعة بين 27 و28 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وبحسب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، فإن قطاع الانتاج الداجنى يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة 3-7-2020

محمد مجدي 10:07 ص, الجمعة, 3 يوليو 20

أسعار البيض في أسواق الخميس 2-7-2020

محمد مجدي 6:33 م, الخميس, 2 يوليو 20

أسعار البيض في مصر بأسواق الجمعة 12 يونيو 2020

أحمد اللاهوني 3:13 م, الجمعة, 12 يونيو 20

أسعار البيض في مصر بأسواق الثلاثاء 26-5-2020

أحمد اللاهوني 1:47 م, الثلاثاء, 26 مايو 20

أسعار البيض في مصر بأسواق السبت 25-4-2020  

أحمد اللاهوني 1:50 م, السبت, 25 أبريل 20

أسعار البيض فى مصر بأسواق الثلاثاء 21 أبريل 2020  

أحمد اللاهوني 2:25 م, الثلاثاء, 21 أبريل 20