50 قرشا زيادة فى الطبق.. أسعار البيض اليوم السبت 4-7-2020

من 27.5 إلى 28.5 جنيه

شهدت أسعار البيض اليوم السبت 4 يوليو 2020 فى الأسواق المحلية، زيادة بنحو 50 قرشا فى سعر الطبق ، بعد أن كان حتى أمس الجمعة بين 27 و28 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وبحسب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، فإن قطاع الانتاج الداجنى يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة.