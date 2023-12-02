50 شركة منتجة للنفط تتعهد بوقف إطلاق غاز الميثان لكنها ترفض خفض إنتاج النفط والغاز

تعهدت 50 شركة منتجة للنفط، على رأسها إكسون وأرامكو السعودية، بوقف إطلاق غاز الميثان لكنها رفضت خفض إنتاج النفط والغاز، بحسب وكالة بلومبرج.

امتناع الشركات عن خفض إنتاج النفط والغاز أثار قدرا من الإحباط، وهو ما تم تعويضه جزئيا بموافقتها على وقف إطلاق غاز الميثان، الذي يعد أحد أخطر الغازات الدفيئة، إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030 ووقف حرق الغاز الطبيعي بشكل روتيني.

المشاركة بفاعلية في معركة المناخ

وقد قاد هذه المبادرة سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، الذي استثمر رأس ماله السياسي في استدراج صناعة النفط والغاز للمشاركة بفاعلية في المعركة ضد تغير المناخ. ويمثل الأعضاء الخمسين في ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز حوالي 40٪ من إنتاج النفط العالمي.

وتشمل هذه الشركات 29 شركة نفط وطنية، مما يمثل تقدماً في قطاع كان بطيئاً في التعامل مع غاز الميثان نظراً لعدم وجود ضغوط من المنظمين والمستثمرين. لن تكون الأهداف ملزمة، لكن سيتعين على الموقعين تقديم خطة لتحقيقها بحلول عام 2025.

ومن بين شركات النفط العالمية، انضمت شركة شل وبي بي و توتال إنرجي واكسدنتال بتروليم إلى شركة إكسون في التوقيع، بينما تغيبت عن التوقيع شركتي شيفرون وكونوكو فيليبس.

وتشمل قائمة شركات النفط الوطنية شركة بتروبراس البرازيلية، وشركة النفط الوطنية النيجيرية، وشركة كازموناي غاز الكازاخستانية.

ولم تنضم أكبر شركات النفط والغاز في الصين. وقال الجابر لمندوبي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يوم السبت: “بينما نتسابق لبناء نظام الطاقة الذي نحتاجه، يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإزالة الكربون من نظام الطاقة الموجود لدينا اليوم”.

“يجب أن نعمل بجد لاتخاذ إجراءات حقيقية لإزالة الكربون من الوقود الأحفوري” و”يجب على صناعة النفط والغاز أن تلتف حول نجمنا الشمالي لإبقاء 1.5 في متناول اليد”.

وقف إطلاق غاز الميثان

وقال الجابر إن إحدى وثلاثين شركة من الشركات المنضمة إلى الميثاق التزمت بصافي صفر من غاز الميثان بحلول عام 2030 للمرة الأولى.

يعد هذا الإعلان جزءًا من جهد عالمي أوسع لإزالة الكربون يتضمن تعهدًا بزيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030 وخطط لمعالجة التلوث في الصناعات الثقيلة.

وسوف يتم دعم ميثاق النفط بمبادرة للشفافية والمساءلة بقيمة 40 مليون دولار على الأقل تهدف إلى التأكد من تحقيق التخفيضات المتعهد بها في الانبعاثات.

ويمثل البرنامج، الذي تم الإعلان عنه أيضًا يوم السبت، تعاونًا بين الوكالة الدولية للطاقة، وصندوق الدفاع عن البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمرصد الدولي لانبعاثات الميثان، ومعهد RMI، بدعم من مؤسسة بلومبرج الخيرية.

ويهدف التتبع الموسع لغاز الميثان والبيانات من البرنامج – بما في ذلك المراقبة بواسطة القمر الصناعي MethaneSAT المقرر إطلاقه العام المقبل – إلى إمداد الحكومات ومشتري الغاز والجمهور بمعلومات حول الانبعاثات التي يمكن استخدامها لمحاسبة الشركات المسجلة في الميثاق.

ويقدر المتعاونون في المشروع أنه إذا تم تنفيذها بالكامل، فإن التزامات شركات النفط بموجب الميثاق سيكون لها تقريبا نفس التأثير على ارتفاع درجات الحرارة العالمية في عام 2050 مثل الوقف الفوري للانبعاثات من كل سيارة على الطريق اليوم.

وقال فريد كروب، رئيس صندوق الدفاع عن البيئة، إن تحسين المراقبة والتتبع أمر بالغ الأهمية لضمان متابعة الشركات.

ردود فعل قوية

بالنسبة لبعض الناشطين في COP، فإن شركات النفط ليست أكثر من مجرمين مناخيين، حيث تتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن أزمة الاحتباس الحراري العالمي.

ويرى الجابر أنه حتى مع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، فإن النفط والغاز سيظلان جزءًا من نظام الطاقة لعقود قادمة، وجعلهما نظيفين قدر الإمكان يساعد في تحقيق هذه القضية.

ونشرت أكثر من 300 منظمة مناخية من جميع أنحاء العالم رسالة تنتقد بشدة هذه الجهود. وحثت رئاسة COP28 على إسقاط المبادرة والتركيز بدلا من ذلك على تأمين حزمة ملزمة قانونا للتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري.

وقال كانسين ليليم إيلجاز، المدير المساعد للحملات العالمية في 350.org، وهي حركة تسعى إلى إنهاء استخدام الوقود القذر: “ليس لدينا وقت لنضيعه مع المزيد من التعهدات والمبادرات ذات الأسماء الفاخرة”. “نحن بحاجة إلى التخلص التدريجي السريع والعادل والمنصف من الوقود الأحفوري الذي لا يعتمد على الانحرافات الخطيرة.

“كان دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، من بين رؤساء الصناعة الذين سافروا إلى مؤتمر المناخ للانضمام إلى الميثاق، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها زعيم أكبر شركة نفط أمريكية في قمة المناخ العالمية.

وقال وودز في مقابلة: “الخبر السار هو أنه مع مؤتمر الأطراف هذا، هناك رغبة في محاولة جمع جميع الناخبين معًا لمحاولة حل هذه المشكلة الصعبة والمعقدة”.

مقاومة من إكسون

قاومت شركة إكسون منذ فترة طويلة الأهداف التي قد تتطلب منها خفض الإنتاج حتى في الوقت الذي يسعى فيه المنافسون مثل شركة بريتيش بتروليوم البريطانية وتوتال إنيرجيز الفرنسية إلى مواءمة خطط أعمالهم مع أهداف المناخ العالمية.

وهذه الخطة أكثر قبولا لأنها لا تذكر شيئا عن مدى السرعة التي ينبغي أن ينخفض بها إنتاج النفط والغاز العالمي.

وقالت الشركتان إن الوقود الأحفوري سيظل حيويًا للاقتصاد العالمي في المستقبل المنظور. وسوف يلتزم الموقعون أيضا بالتخلص تقريبا من التلوث الكربوني الناتج عن عملياتهم، والمعروف باسم انبعاثات النطاق 1 أو 2، بحلول عام 2050.

وهذا يستبعد تماما انبعاثات النطاق 3، التي تأتي من حرق الوقود الأحفوري الذي ينتجونه ويشكل الغالبية العظمى من انبعاثاتهم.

تدعم أكثر من 120 دولة إعلان الإمارات العربية المتحدة المتعلق بتغير المناخ والصحة في مؤتمر الأمم المتحدة (COP28) والذي يقدم لحظة اختراق للصحة في محادثات المناخ.

التزامات مالية

كشفت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن “إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن المناخ والصحة” (COP28) لوضع الصحة في قلب العمل المناخي وتسريع تطوير مجتمعات مستدامة وقادرة على التكيف مع المناخ.

وتم الإعلان عن مجموعة من التزامات التمويل الجديدة بشأن المناخ والصحة لدعم هذه الالتزامات السياسية، بما في ذلك التزام بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من الصندوق العالمي لإعداد النظم الصحية، و100 مليون دولار أمريكي من مؤسسة روكفلر لتوسيع نطاق الحلول المناخية والصحية، و100 مليون دولار أمريكي من مؤسسة روكفلر لتوسيع نطاق الحلول المناخية والصحية.

وتعهدت حكومة المملكة المتحدة بضخ مبلغ 54 مليون جنيه إسترليني. وينضم هذا التعهد إلى سلسلة من الإعلانات الصادرة خلال القمة العالمية للعمل المناخي لإبقاء درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

وأقرت 123 دولة أول إعلان على مستوى العالم تعترف فيه الحكومات بالآثار الصحية المتزايدة لتغير المناخ على المجتمعات والبلدان. كما تعترف بالفوائد الكبيرة التي تعود على صحة الناس من العمل المناخي الأقوى، بما في ذلك عن طريق الحد من تلوث الهواء وخفض تكاليف الرعاية الصحية. للمرة الأولى، يحضر وزراء الصحة مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ إلى جانب نظرائهم من وزارات البيئة.

ويشير هذا إلى تحول في كيفية النظر إلى السياسات المناخية، مع التركيز بشكل أقوى على الآثار الاجتماعية المترتبة على القرارات الحكومية.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوفيات السنوية الناجمة عن الهواء الملوث ما يقرب من 9 ملايين شخص، وتزايد الأمراض والوفيات المرتبطة بالحرارة، ومع تعرض 189 مليون شخص لظواهر جوية متطرفة كل عام.