50 شركة طباعة تفوز بمناقصة الكتاب المدرسى بقيمة 1.550 مليار جنيه

فازت 50 شركة طباعة بمناقصة الكتاب المدرسى للعام الدراسى الجديد (2023-2022 ) من أصل 60 تقدمت للمناقصة التى طرحتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا.

وقال نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة فى اتحاد الصناعات، إنه تم اعتماد المناقصة من جانب وزارة التعليم، مشيرا إلى أنه جار الاتفاق على الكميات التى ستقوم كل مطبعة بطباعتها وتوريدها.

وأضاف أن أبرز المطابع الفائزة بالمناقصة هى الأميرية، والهيئة المصرية للكتاب، والشرطة، والأهرام، والأخبار، والجمهورية، وروزاليوسف، والتوفيقية، والأشراف، ودار التيسير، وصحارا، والعاصمة، ودار نهضة مصر للنشر، لافتا إلى انتهاء «التعليم» من الزيارات الميدانية للمطابع للوقوف على حجم إنتاجها والجودة المستخدمة فى الطباعة.

من جانبه، قال عمرو خضر، رئيس شعبة الطباعة والورق فى الغرفة التجارية لـ«المال» إن إجمالى تكلفة المناقصة لطباعة الكتاب للعام الدارسى المقبل سجل نحو 1.550 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك زيادة قدرها 50 مليون جنيه عن مناقصة العام الماضى، بتأثير ارتفاع سعر الدولار بأكثر من جنيهين ونصف، بالإضافة إلى الأزمات العالمية والشحن وارتفاع تكلفة الورق عالميا ومحليا.

وأرجع عدم وجود ارتفاع كبير فى سعر المناقصة إلى انخفاض كميات الكتب المطلوب طباعتها خلال العام المقبل، نظرا لتوسع «التعليم» فى استخدام «التابلت» والطرق الإلكترونية، بالإضافة إلى أن المطابع قد تتقدم بطلب لزيادة قيمة المناقصة لاحقا.

وأوضح «خضر» أن «التعليم» طلبت من المطابع تقديم خطابات الضمان الخاصة بالمناقصة، مضيفا أن معظم المطابع المشاركة فى مناقصة الكتاب المدرسى للعام الدراسى المقبل، تمتلك جزءا من احتياجاتها من المواد الخام تكفيها لفترة معقولة