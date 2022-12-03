50 شركة سمسرة تحقق نسبا صفرية بتعاملات العرب في البورصة المصرية نوفمبر الماضي

سجلت 50 شركة سمسرة نسبًا صفرية بتعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية، خلال شهر نوفمبر الماضي، فيما كانت الصدارة لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بنحو 30.5%. وكان من بين الشركات التي حققت نسبًا صفرية الأقصر لتداول الأوراق المالية”، و”ميراج”، و”مترو لتداول الأوراق المالية”، و”كايرو كابيتال”.

وكانت شركة”هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” في صدارة ترتيب شركات السمسرة عن شهر نوفمبر الماضي بحصة سوقية 10.3%، وقيمة تداول 8.1 مليار جنيه،

فيما جاءت “التجاري الدولي” وصيفًا لتحتل الترتيب الثاني بحصة سوقية 10.1%، وتداولات 7.9 مليار جنيه.

وقد جاءت شركة “المجموعة المالية للسمسرة” في المركز الثالث بحصة سوقية 9.6%، وقيمة تداول بلغت 7.5 مليار جنيه، تلتها “أرقام” بحصة سوقية 4.6%، وقيمة تداول 3.5 مليار جنيه .

فيما احتلت شركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” المركز الخامس بحصة سوقية 4.1%، وقيمة تداول 3.2 مليار جنيه، ثم “مباشر إنترناشيونال” بنسبة 3.9%، وقيمة 3 مليارات جنيه.

وفي المركز السابع جاءت “كايرو كابيتال سيكيورتيز” بحصة سوقية 3.5%، وقيمة تداول 2.7%، ثم “الأهلي فاروس” بنحو 3.2%، وقيمة تداول 2.48 مليار جنيه.

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الخميس الماضي على صعود قوى لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 20.3 مليار جنيه ليسجل 890.3 مليار جنيه في ختام الأسبوع.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30″ بنسبة 2.87% عند 13639 نقطة، و”EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.52%، ليسجل 2622 نقطة، كذلك صعد المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بحوالي 1.85% عند 3809 نقاط.