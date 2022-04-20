50 شركة تستعد لاستئناف سفر العمالة الموسمية للسعودية خلال الحج بعد توقف عامين

قال حمدى الإمام، رئيس جمعية شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، إن العمالة الموسمية تستأنف السفر للسوق السعودية خلال موسم الحج المقبل 2022، بعد عامين من الانقطاع جراء أزمة كورونا، مضيفًا فى تصريحات لـ«المال»، أن عدد الشركات التى تشارك يقترب من 50 شركة، تعمل جميعها تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

يذكر أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، يصل إلى قرابة 800 شركة مرخصة فى السوق المصرية.

وأشار «الإمام» إلى أن الإجراءات المطلوبة للسفر ستتضمن حصول العامل المصرى على تطعيم ضد كورونا، إلى جانب الأوراق الرسمية المعتادة.

ويبلغ أعداد العمالة المصرية الموسمية قبل جائحة كورونا قرابة 30 ألف عامل، يعملون أغلبهم فى مهن مرتبطة بخدمات ومتطلبات موسم الحج، من سائقين وجزارين، وعاملين فى المطارات، فضلًا عن الأطباء.

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الإعلامى لوزارة القوى العاملة فى تصريح لـ«المال»، إنه حتى الآن لم تحدد أعداد العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج لهذا العام.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اجتمع مع الدكتور سلطان السبيعى القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة منتصف الأسبوع الحالي، لبحث سبل التعاون حول سفر العمالة المصرية خلال موسم الحج لخدمة زوار بيت الله الحرام.

وأكد الوزير أهمية هذا اللقاء للتنسيق حول عدة أمور تخص هذا الملف، مشيرًا إلى أنه يجب استمرار عملية التشاور بين الجانبين للوصول إلى صيغ واتفاقيات مشتركة تصب فى مصلحة العمالة المصرية، والشركات السعودية المسئولة عن تنظيم موسم الحج.

وأشار الوزير إلى أهمية مراجعة ودراسة العقود والمزايا التى تحصل عليها العمالة الموسمية المصرية لتكون ملائمة ومناسبة، ما يسهم فى انتظام عملية خدمة الحجاج على الوجه المشرف الذى يعكس إخلاص وقدرات ومهارات العمالة المصرية.

من جانبه، قدم القنصل السعودى وأعضاء الوفد المرافق الوفد من ممثلى الشركات السعودية المسئولة عن خدمة الحجاج، تقديرهم بحرص الوزارة على مصلحة الشركات، وحقوق العمالة الموسمية المصرية، مؤكدين تقديرهم دورها فى تبنى إعداد منظومة مستقبلية لعملية سفر العمالة الموسمية بالتنسيق بين الجانبين تسهم فى تحقيق مصالح الطرفين، وتحد من أى تلاعب أو سمسرة.