50 % زيادة متوقعة فى أسعار تشغيل خدمات المحمول‎

محمود جمال قدر مصدر مسئول بإحدي شركات المحمول العامله بالسوق المحلية، الزيادة المتوقعة في تكلفه تقديم الخدمة بعد قرار الحكومه تحريك اسعار الكهرباء والمواد البتروليه بأكثر من 50% وقال المصدر للمال إن الشركات ستدرس أثر الزياده علي سعر الخدمه بعد إجازة العيد مباشره وجميع السيناريوهات مطرو

محمود جمال



قدر مصدر مسئول بإحدي شركات المحمول العامله بالسوق المحلية، الزيادة المتوقعة في تكلفه تقديم الخدمة بعد قرار الحكومه تحريك اسعار الكهرباء والمواد البتروليه بأكثر من 50%

وقال المصدر للمال إن الشركات ستدرس أثر الزياده علي سعر الخدمه بعد إجازة العيد مباشره وجميع السيناريوهات مطروحه للنقاش مع مرفق تنظيم الاتصالات خاصة أنها ستقلل من هوامش الربحيه في ظل سوق تشهد منافسه قويه بعد تحول المصريه للاتصالات إلى مشغل متكامل.

يذكر أن الزياده الجديده في اسعار المواد البتروليه هي الثانية من نوعها منذ يوليو من العام الماضى.