50% زيادة في أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتحفية للأجانب بدءًا من 1 يونيو المقبل

قرر المجلس الأعلى للآثار، زيادة أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف المصرية للأجانب بنسبة 50% عن الأسعار الحالية، على أن يبدأ العمل بتطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 يونيو 2023، وتشمل تذاكر دخول السائح الأجنبي، والطالب الأجنبي.

يأتى قرار تعديل أسعار التذاكر والذى حصلت “المال” على نسخة منه، في ظل الوضع الاقتصادى الراهن وما يشهده من ارتفاع معدل التضخم والتغير في سعر الصرف.

وتستهدف وزارة السياحة والآثار، مضاعفة الإنفاق على تطوير المتاحف والمواقع الأثرية في مصر بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها.