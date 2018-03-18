50 % زيادة في أرباح عبور لاند خلال 2017

مصطفى طلعتكشف القوائم المالية المجمعة لشركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية، عن نمو أرباحها 5.2%، خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017.وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، إنها سجلت أرباحًا بقيمة 243.2 مليون جنيه، مقابل 161.9 مليون خلال 2016.كانت الشركة،

مصطفى طلعت

كشف القوائم المالية المجمعة لشركة “عبور لاند” للصناعات الغذائية، عن نمو أرباحها 5.2%، خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017.

وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، إنها سجلت أرباحًا بقيمة 243.2 مليون جنيه، مقابل 161.9 مليون خلال 2016.

كانت الشركة، قد أكدت أنها تخطط لزيادة قيمة المبيعات 11%، خلال العام الحالي، لتسجل 2.5 مليار جنيه، موضحة أنها تسعى لإضافة عقود تصديرية جديدة لدولة ليبيا.

يشار إلى أن مبيعات “عبور لاند” قد ارتفعت إلى 2.06 مليار جنيه في 2017، مقابل مبيعات بلغت 1.45 مليار جنيه في 2016.