50 % خفضاً ضريبياً علي الاستثمار بالمناطق التكنولوجية‎

محمود جمال: كشف وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، اعتزام وزارته تفعيل حوافز الاستثمار في المناطق التكنولوجية الجديدة، ومنها منح المستثمرين خصم ضريبي يصل إلى ٥٠٪ لمده ٣ سنوات. وقال إن الفترة القادمة ستشهد توقيع سلسلة من بروتوكولات التعاون المشتركة، مع وزارات وهيئات الدولة،



محمود جمال:



كشف وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، اعتزام وزارته تفعيل حوافز الاستثمار في المناطق التكنولوجية الجديدة، ومنها منح المستثمرين خصم ضريبي يصل إلى ٥٠٪ لمده ٣ سنوات.

وقال إن الفترة القادمة ستشهد توقيع سلسلة من بروتوكولات التعاون المشتركة، مع وزارات وهيئات الدولة، أحدها بروتوكول مع البنك المركزى لدعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف أن الوزارة ستعمل عي ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق التكنولوجية، منوها أن مهمة الدكتور خالد العطار، مساعد الوزير هو قيادة ملف التحول الرقمي.

وأكدت مها رشاد، القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة بصدد إنشاء قاعدة بيانات بأسماء خريجي الجامعات للعمل في المناطق التكنولوجية الجديدة، وإطلاق مجموعة من برامج ومبادرات التأهيل لسوق العمل.