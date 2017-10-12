50 حاوية رخام تغادر ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأشار إلى أن الميناء غادره في السابعة والنصف مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2454، وفي العاشرة والنصف مساء أمس القطار رقم 2470، وفي السابعة صباح اليوم الخميس، القطار رقم 2444، بحمولة إجمالية 3929 طن قمح، في حين غادرته 88 سيارة بحمولة 4286 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 166286 طنا، و رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23799 طنا.

وفي السياق نفسه غادر قطار حاويات محملا بـ 50 حاوية من خام الرخام إلي منطقة شق الثعبان بحلوان .

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10500 طن يوريا و 3380 طن فوسفات و 3900 طن رمل زجاجي .