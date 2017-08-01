50% تراجعاً في مبيعات الشاحنات

شريف عيسىتراجعت مبيعات الشاحنات خلال النصف اﻷول من العام الحالى بنسبة 50.1%، لتسجل 8192 وحدة، مقارنة بـ 16.411 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك".وبحسب التقرير، انخفضت مبيعات الشاحنات بشتى فئاتها خلال يونيو الماضي بـ 36.1%، لتكت

شريف عيسى

تراجعت مبيعات الشاحنات خلال النصف اﻷول من العام الحالى بنسبة 50.1%، لتسجل 8192 وحدة، مقارنة بـ 16.411 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”.

وبحسب التقرير، انخفضت مبيعات الشاحنات بشتى فئاتها خلال يونيو الماضي بـ 36.1%، لتكتفى ببيع 2143 شاحنة، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من2016 والتى سجلت 3356 وحدة.

وشهدت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً خلال تلك الفترة تراجعاً بنسبة 42.9% لتتمكن من بيع 7.4 ألف شاحنة مقارنه بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 12.9 ألف مركبة.

كما هوت مبيعات الشاحنات المستورده بنسبة كبيرة للغاية بنسبة تصل إلى 76.5%، بإجمالى 822 شاحنه، مقارنه بـ 3501شاحنة مباعة خلال 2016.

واستمرت العلامة الأمريكية “شيفورليه” تصدرها لمبيعات القطاع رغم تراجع مبيعاتها إلى 6.8 ألف شاحنه مقابل 10.4 ألف مركبة خلال 2016.

وحلت العلامة اليابانية “نيسان” فى المرتبة الثانية بإجمالى 341 شاحنه فقط، واقتنصت العلامة الألمانية “مرسيدس” المركز الثالث فى صدارة مبيعات القطاع بإجمالى 323 وحدة.

أما المركز الرابع فكان من نصيب العلامة اليابانية “ميتسوبيشى” بإجمالى 291 وحدة، فيما جاءت سوزوكى فى المركز الخامس بإجمالى 287 وحدة، فيما استحوذت العلامة اليابانية “تويوتا” على المركز السادس فى صدارة المبيعات بإجمالى 83 شاحنة.

وكان المركز السابع من نصيب العلامة اﻹيطالية “فيات” والتى تمكنت من بيع 45 سيارة، وجاءت فولفو بالمركز الثامن بإجمالى 20 مركبة مباعة.

وفشلت 4 علامات تجارية فى تحقيق اى مبيعات خلال يناير من العام الجارى وهم ديهاتسو، وJMC، وهيونداى الكوري، وجاك للشاحنات والتى تخارجت من السوق خلال الفترة الماضية.

واستمر استحواذ شيفورلية على نصيب الأسد من فئة البيك الأب بحصة سوقية تقدر بـ 92% بإجمالى 5352 وحدة، فيما احتفظت نيسان بالمركز الثانى 6%، فيما تمكنت تويوتا من بيع 83 سيارة فقط من طراز هايلكس لتستحوذ على حصة 1%.

وتجدر الإشارة إلى ان فئة البيك أب قد شهدت تراجعاً خلال يناير الجارى بنسبة 57.4% لتسجل 1101 وحدة، مقارنه بمبيعات يناير من العام الماضى والتى بلغت إجمالى مبيعاته 2584 سيارة.

الجدول الآتى يوضح تطور مبيعات الشاحنات خلال النصف اﻷول من عامى 2016 و2017 :