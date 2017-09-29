50% تخفيضًا من مصر للطيران رحلتها الأولى لطوكيو

أحمد عاشور صرح الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة قررت طرح تخفيض 50% على تذاكر رحلتها الأولى إلى طوكيو، والتي ستقلع من مطار القاهرة الدولى يوم 28 أكتوبر القادم، وذلك احتفالا باستئناف تشغيل الخط الذى كان قد توقف منذ عام 2013.وأضاف عزت أن التخفيض يشمل



أحمد عاشور

صرح الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة قررت طرح تخفيض 50% على تذاكر رحلتها الأولى إلى طوكيو، والتي ستقلع من مطار القاهرة الدولى يوم 28 أكتوبر القادم، وذلك احتفالا باستئناف تشغيل الخط الذى كان قد توقف منذ عام 2013.

وأضاف عزت أن التخفيض يشمل الدرجتين السياحية ورجال الأعمال سواء في الذهاب أو الذهاب والعودة من خلال الموقع الالكتروني Egyptair.com او مركز الاتصالات التليفونية علي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي أو وكلاء السياحة.

وبإمكان عملاء مصرللطيران شراء التذاكر حتى 20 أكتوبر على أن تكون العودة متاحة حتى 31 مارس 2018.

جدير بالذكر أن مصر للطيران ستسير رحلاتها إلى طوكيو على متن طائراتها من طراز البوينج B777-300ER، الذي يتسع لعدد 346 راكبا ويتميز بأعلي مستويات الراحة والرفاهية ويوجد به مقاعد علي شكل آسرة منبسطة في درجة رجال الأعمال وشاشات ترفيهية شخصية في جميع مقاعد الطائرة وشحن اجهزة الموبايل والحواسيب الشخصية غيرها من الإمكانيات العالية .