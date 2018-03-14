50 ألف وحدة مبيعات أول هاتف محمول مصرى

محمود جمال: كشف محمد سالم، رئيس «سيكو مصر» للإلكترونيات، عن بيع 50 ألف وحدة حتى الآن من جهاز المحمول المصرى الذى أطلقته الشركة رسميًا بالأسواق فى 18 فبراير الماضى، وتستهدف الشركة زيادتها إلى 1.5 مليون وحدة قبل نهاية العام الجارى.…

محمود جمال:

كشف محمد سالم، رئيس «سيكو مصر» للإلكترونيات، عن بيع 50 ألف وحدة حتى الآن من جهاز المحمول المصرى الذى أطلقته الشركة رسميًا بالأسواق فى 18 فبراير الماضى، وتستهدف الشركة زيادتها إلى 1.5 مليون وحدة قبل نهاية العام الجارى.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته شركة «جوميا مصر» لخدمات التسوق الإلكترونى أمس الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل حملة أسبوع الموبايلات من 18 إلى 25 مارس الجارى.

وأوضح سالم أن سيكو تخطط أيضًا لتصنيع جهاز تابلت بشاشة مقاس 7 بوصات خلال أبريل المقبل، لافتا إلى أن الشرائح التى يبلغ متوسط سعرها ألف جنيه هى الأكثر مبيعا فى أجهزة الشركة.

على صعيد آخر، أكد أن الشركة تجرى حاليًا مباحثات مع بنوك مصرية رفض تسميتها للحصول على تسهيلات ائتمانية من أجل تمويل توسعات مصنعها فى منطقة أسيوط التكنولوجية، لكنه رفض تحديد قيمتها.

يشار إلى أن سيكو قامت خلال الشهر الماضى بتعيين «فاروس» كمستشار مالى لها لدراسة البدائل التمويلية المناسبة لتوسعات الشركة المستقبلية.

وقدر كريم مسرة، مدير الإدارة التجارية وخدمة العملاء بشركة GFK مصر للأبحاث التسويقية، مبيعات الهواتف المحمولة بالسوق المحلية بنحو 18 مليون جهاز سنويا، بقيمة إجمالية تتراوح بين 30 و35 مليار جنيه.

وأكد أن %50 من مبيعات السمارت فون محليا يقل سعرها عن ألفى جنيه، وهناك اهتمام متزايد من المستهلكين على شراء الهواتف ذات الكاميرات الخلفية 8 ميجابيكسل و5 ميجا للأمامية.

يذكر أن سيكو تستهدف تصنيع 10 موديلات من أجهزة المحمول والتابلت قبل نهاية 2018، منها 5 سمارت فون، و3 أجهزة تقليدية «featured phone، وجهازان تابلت، وتعتبر هواتفها مسجلة لدى العديد من شركات الاتصالات العالمية، منها سفارى كوم الكينية، وفودافون إنجلترا، وإم تى إن الجنوب أفريقية.