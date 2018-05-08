50 ألف مشترك مستهدف انضمامه لمنظومة الغاز الطبيعى فى مطروح

معتز محمود: بدأت محافظة مطروح، في استكمال تنفيذ أعمال بعض مراحل توصيل الغاز الطبيعي، للمنازل والمحال التجارية، بعدد من المناطق بوسط مدينة مرسي مطروح عاصمة المحافظة. وكشفت مصادر من داخل المحافظة أن يجرى حالياً الانتهاء من ادخال منظومة الغاز الطبيعى لأول مرة والانتهاء من

معتز محمود:

بدأت محافظة مطروح، في استكمال تنفيذ أعمال بعض مراحل توصيل الغاز الطبيعي، للمنازل والمحال التجارية، بعدد من المناطق بوسط مدينة مرسي مطروح عاصمة المحافظة.

وكشفت مصادر من داخل المحافظة أن يجرى حالياً الانتهاء من ادخال منظومة الغاز الطبيعى لأول مرة والانتهاء منها بمدينة مرسى مطروح لأكثر من 30 ألف مشترك مع تحقيق مستهدف 50 ألف مشترك بنهاية 2018 .

وأوضحت المصادر أن المحافظة نجحت فى سرعة تطوير منظومة الغاز بالتعاون مع رجال الاعمال المخلصين بتطوير مصنع تعبئة الغاز بالمحافظة على أحدث مستوى تكنولوجى عالمى بتكلفة 10 مليون جنيه عمل على توفير احتياطى من 5-7 أيام.

وفى سياق آخر، تم الانتهاء من تطوير مجمع المخابر المليونى ومصنع الوجبة المدرسة ، مع العمل على توفير الوقود بكل المستودعات ومحطات الوقود.

وأشارت المصادر الى انه تم الشروع فى إنشاء صومعة لتخزين الغلال في منطقة الشمامة بمركز الحمام بسعة تخزينية 45ألف طن قمح بتكلفة إجمالية قدرها 110 مليون جنيه ،مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بالمحافظة بإستكمال تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية باستصلاح 1,5 مليون فدان منها 180 ألف بمحافظة مطروح.