اقتصاد وأسواق

50 ألف فدان للبطاطس فى العروة الصيفية المبكرة

جمعية المنتجين: 12 ألف جنيه تكلفة الفدان الواحد
المال - خاص 7:21 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20 7:21 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة اعدته ادارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين أن مساحة البطاطس المنزرعة فى العروة الجديدة فى أغسطس الماضى بلغت 50 ألف فدان منها 38 ألف فدان فى المنيا، وأن طرح المحصول سيكون فى شهر نوفمبر المقبل على اقصى تقدير وتسمى بالعروة الصيفية.

وأضاف علاء البحراوى مدير الخضر بوزارة الزراعة أن هناك لجان متابعة بالحقول لمتابعة زراعات عروة البطاطس الجديدة 50 ألف فدان بطاطس فى المساحات التى تُزرع مبكرا فى عدة مناطق، خاصة بالمنيا التى تزرع أكثر من 38 ألف فدان، وتليها البحيرة، والمنوفية وتزرع العروة النيلى للبطاطس أواخر شهر أغسطس الماضى بتقاوى كسر محلى.

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وأوضح البحراوى أن هناك لجاناً متخصصة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار خاصة مع المناخ المتغير، وتدقيق المساحات وتقدير إنتاجية المحصول، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشيراً إلى استقرار أسعار جميع الخضراوات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

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من جانبه أكد محمد فرج عضو جميعة منتجى البطاطس ان الجمعية عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لتسهيل اعادة فتح الثلاجات للعروة الجديدة التى تُزرع فى الفترة من سبتمبر واكتوبر ويتم حصادها فى ديسمبر ويناير من كل عام وهى تُزرع أيضا بتقاوى كسر محلى.

وأوضح فرج أن تم ضخ آلاف الأطنان من التقاوى من قبل الجمعية بسعر 4000 جنيه للطن وذلك لتغذية السوق المحلية وتلبية احتياجات المزارعين من التقاوى.

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وأضاف فرج أن تكلفة فدان البطاطس فى الزراعة تصل حاليا إلى 12 ألف جنيه، مشيرا إلى أن حصيلة الفلاح ( العائد ) طوال العام من الفدان هى 2000 جنيه فقط.

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بقلم المال - خاص

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