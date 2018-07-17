50 ألف جنيه لاستلام زوتي T600 من البرماوي موتورز بدون انتظار

· قوائم الحجز تمتد إلى 3 أشهر.. وتسليمات فورية لـ Z300· مدير عام التوكيل ينفي البيع بالأوفر برايس ويطالب العملاء بتقديم شكاوىكتب- أحمد شوقي:بلغت قيمة الأوفر برايس المطلوب لاستلام السيارة الصينية زوتي T600 فورًا ودون انتظار الترتيب بقوائم الحجز 50 ألف جنيه، وذلك من شركة البرماوي م

· قوائم الحجز تمتد إلى 3 أشهر.. وتسليمات فورية لـ Z300

· مدير عام التوكيل ينفي البيع بالأوفر برايس ويطالب العملاء بتقديم شكاوى

كتب- أحمد شوقي:



بلغت قيمة الأوفر برايس المطلوب لاستلام السيارة الصينية زوتي T600 فورًا ودون انتظار الترتيب بقوائم الحجز 50 ألف جنيه، وذلك من شركة البرماوي موتورز الموزع المعتمد لسيارات العلامة الصينية في المنصورة ودمياط.

والأوفر برايس هو مبلغ إضافي يحصل عليه الموزعون والتجار؛ يزيد عن الأسعار الرسمية؛ وذلك لتسليم السيارات؛ دون انتظار الترتيب في قوائم الانتظار والحجز والتي قد تمتد لعدة أشهر.

ووفق اتصال هاتفي بخدمة عملاء البرماوي موتورز (19020)؛ فإن أسعار زوتي T600 الرسمية تبلغ 350 ألف جنيه؛ على أن يتم تسليم السيارة بعد 3 أشهر من وقت الحجز؛ مع بقاء السعر قيد الزيادة؛ وفق التغيرات التي قد تشهدها القوائم السعرية القائمة عند الاستلام.

وأضاف مسئول خدمة العملاء بشركة البرماوي موتورز أن سعر الاستلام الفوري يصل إلى 400 ألف جنيه؛ ما يعني أن أوفر برايس السيارة يصل إلى 50 ألف جنيه.

واستطرد أن المتاح حاليًا من سيارات زوتي طراز آخر فقط وهو زوتي Z300 السيدان، ويباع بأسعاره الرسمية والبالغة 233 ألف جنيه؛ حيث تتوفر السيارة بمعارض الشركة في الوقت الراهن.

وحاولت “المال” التواصل مع محمد إبراهيم فرج رئيس مجلس إدارة شركة IFG جروب دون جدوى بسبب إغلاق الهاتف أو كونه خارج التغطية.

لكن المال قد تواصلت مع أيمن تمام مدير عام شركة IFG جروب الذي نفى بيع سيارات العلامة الصينية في مصر بالأوفر برايس؛ مطالبًا العملاء بالاتصال بخدمة العملاء لدى الوكيل فورًا للإبلاغ عن أي مخالفات قد يتعرضون لها.

وأضاف أن كافة طرازات زوتي تباع بمعارض الوكيل بقوائم حجز ولا يوجد تسليم فوري لها.

وكانت شركة IFG جروب قد حذرت من قبل شبكة موزعيها من البيع بغير الأسعار الرسمية حتى لا يتعرضوا للفصل من شبكة التوزيع.